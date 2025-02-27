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13:57, 27 февраля 2025

Владельцу заправки в Новом Хушете продлен срок домашнего ареста

Марат Джанхуватов во время допроса. Скриншот видео Следкома России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок ареста Марату Джанхуватову продлен на месяц.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года суд продлил на месяц срок ареста Марата Джанхуватова - владельца заправки в Новом Хушете, где произошел взрыв. В декабре он был переведен под домашний арест.

27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан Марат Джанхуватов.

Советский районный суд Махачкалы продлил срок домашнего ареста владельцу АЗС в Новом Хушете Марату Джанхуватову на один месяц, сообщили сегодня в объединенной пресс-службе судов Дагестана.

"В отношении Джанхуватова судом избрана мера пресечения в виде продления домашнего ареста на один месяц - до 27 марта текущего года с наложением соответствующих запретов и ограничений", - цитирует представителя пресс-службы "Интерфакс".

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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