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16:40, 28 декабря 2024

Владелец заправки в Новом Хушете переведен под домашний арест

Марат Джанхуватов во время дачи показаний. Скриншот видео СУ СКР по РД

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд смягчил меру пресечения Марату Джанхуватову, который был заключен под стражу по делу о взрыве на АЗС в Новом Хушете и гибели 13 человек.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре суд продлил на месяц срок ареста Марата Джанхуватова - владельца заправки в Новом Хушете, где произошел взрыв.

27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан Марат Джанхуватов.

Суд в Махачкале перевел под домашний арест Марата Джанхуватова, который находился под стражей, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

"В отношении Джанхуватова судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 февраля с наложением соответствующих запретов и ограничений", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс". Причина такого решения в публикации не приведена.

Напомним, в конце октября стало известно, что на заправке были выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности.

Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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