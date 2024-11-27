Продлен арест владельцу заправки в Новом Хушете

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Суд в Махачкале оставил до 27 декабря под стражей владельца заправки в Новом Хушете, где в конце сентября произошел взрыв, повлекший гибель 13 человек.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Суд вынес решение арестовать его на два месяца. В конце октября стало известно, что на заправке были выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности.

Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию.

Советский районный суд Махачкалы продлил срок ареста Марату Джанхуватову - владельцу АЗС около поселка Новый Хушет, где в конце сентября произошел взрыв, пишет сегодня, 27 ноября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Джанхуватов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), будет находиться под арестом до 27 декабря.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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