Прокуратура нашла множество нарушений на взорвавшейся в Новом Хушете АЗС

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Нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, экологического и градостроительного законодательства выявлены на заправке в Новом Хушете, где при взрыве погибли 13 человек.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Суд вынес решение арестовать его на два месяца. Семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции в Новом Хушете выплачено по миллиону рублей из резервного фонда, сообщила администрация главы Дагестана. Власти также анонсировали выплаты пострадавшим, не озвучив их сумму.

Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию.

Нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, экологического, градостроительного законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения выявлены на заправке в Новом Хушете, при взрыве на которой погибли 13 человек, сообщила прокуратура. Расследуются дела об административных правонарушениях, они направлены для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и Кавказское управление Ростехнадзора.



Прокуратурой Ленинского района Махачкалы в Ленинский районный суд Махачкалы направлено исковое заявление о приостановлении деятельности АЗС до полного устранения выявленных нарушений.



Также прокуратура заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер - приостановлении деятельности АЗС до решения районного суда по иску, суд удовлетворил его.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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