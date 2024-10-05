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01:07, 5 октября 2024

Власти Дагестана отчитались о выплатах семьям погибших при взрыве на заправке

Обстановка по заправке в Новом Хушете после взрыва. Стоп-кадр видео РГВК "Дагестан" от 27.09.24, https://t.me/RGVKDAGESTAN/32974

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семьям 13 погибших при взрыве на автозаправочной станции в Новом Хушете выплачено по миллиону рублей из резервного фонда, сообщила администрация главы Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Суд вынес решение арестовать его на два месяца.

Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию.

Семьям погибших на автозаправке в Новом Хушете уже выплачены из резервного фонда по 1 миллиону рублей на каждого погибшего (общая сумма выплаченных средств составила 13 миллионов рублей), сообщила сегодня администрация главы Дагестана.

В сообщении указано. что "планируется также выплатить денежные средства лицам, получившим травмы", их сумма не озвучивается. "Благотворительными фондами "Инсан" и "Надежда" за счет своих средств планируется оказать дополнительную адресную помощь семьям погибших и пострадавших", - подчеркивается в сообщении.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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