Арестован владелец заправки в Новом Хушете

02 октября 2024, 18:37

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Суд в Махачкале до 28 ноября арестовал владельца автозаправочной станции в Новом Хушете Марата Джанхуватова.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Следствие попросило Советский районный суд Махачкалы арестовать его на два месяца.

Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию.

По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца автозаправочной станции, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель людей, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану в своем Telegram-канале.

Владелец взорвавшейся в пятницу АЗС Марат Джанхуватов арестован на два месяца, согласно решению суда, в СИЗО Джанхуватов пробудет до 28 ноября, проинформировало сегодня издание "Молодежь Дагестана" со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.