Следствие попросило арестовать владельца автозаправки в Новом Хушете

02 октября 2024, 16:26

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Следствие попросило Советский районный суд Махачкалы арестовать на два месяца владельца автозаправочной станции в Новом Хушете, при взрыве на которой погибли 13 человек.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов.

Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию.

Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова на два месяца, сообщило сегодня РИА Новости.