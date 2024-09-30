Суд продлил срок задержания владельца автозаправки в Новом Хушете

30 сентября 2024, 20:03

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Районный суд в Махачкале продлил на трое суток срок задержания владельца автозаправки, на которой произошел взрыв. Избрание меры пресечения, дважды анонсированное следователями, отложено до 2 октября.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве задержан владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов. Администрация сети АЗС заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они.

Советский райсуд Махачкалы сегодня продлил на 72 часа срок задержания владельца АЗС, сообщает ТАСС. "Продлить срок задержания <…> на 72 часа", - цитирует судью агентство.

По словам сотрудника пресс-службы Верховного суда Дагестана, ходатайство об избрании меры пресечения планируется рассмотреть 2 октября, говорится в публикации.

Отметим, что Следственный комитет по меньшей мере дважды заявлял, что мера пресечения задержанному будет избрана "в ближайшее время". 28 сентября, после задержания Джанхуватова, об этом сообщило управление СКР по Дагестану. "Подозреваемый допрошен. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - заявило ведомство.

На следующий день об этом же сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства, которое взяло на контроль ход расследования. "Задержан и допрошен фактический владелец автозаправочной станции – Марат Джанхуватов. В ближайшее время будет принято решение об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в публикации, размещенной 29 сентября в телеграм-канале СКР.

Напомним, на АЗС, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в 2023 году из-за различных нарушений была приостановлена работа более 230 заправок, но спустя непродолжительное время более 130 из них возобновили работу по решению суда.

Закрытые из-за нарушений автозаправки в Дагестане возобновляют работу по решению суда, но риски взрывов и гибели людей сохраняются, поэтому нужны более тщательные проверки, указали политолог Альберт Эседов и юрист Арсен Магомедов.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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