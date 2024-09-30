Взрыв в Махачкале актуализировал вопросы о качестве проверок завтозаправок

30 сентября 2024, 17:00

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Закрытые из-за нарушений автозаправки в Дагестане возобновляют работу по решению суда, но риски взрывов и гибели людей сохраняются, поэтому нужны более тщательные проверки, указали политолог Альберт Эседов и юрист Арсен Магомедов. Некоторые заправки расположены слишком близко к жилым домам, подтвердил житель Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве задержан владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов. Администрация сети АЗС заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они.

Взрыв на АЗС стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел". После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

Многие АЗС в Дагестане давно стали полноценными комплексами, где можно не только заправить машину, но и купить необходимое для автомобиля, воспользоваться услугами по техобслуживанию, а также перекусить, отдохнуть, воспользоваться номером в гостинице, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Альберт Эседов.

Техника безопасности должна соблюдаться комплексно

«Поэтому проверки не должны ограничиваться деятельностью одной АЗС, техника безопасности должна соблюдаться комплексно. В этой связи вполне возможно, что какие-то нарушения по технике безопасности могут быть не только на непосредственно проверяемых АЗС. Прошлогодний взрыв, унесший жизни более 30 человек, произошел на станции технического обслуживания, в боксе через дорогу от автозаправочной станции, хотя он по-прежнему называется взрывом на АЗС. Заправка Plus, где произошло последнее ЧП, также является комплексом. Здесь обслуживались большегрузные машины, функционировали пункты общепита, оказывались другие услуги», - рассказал Эседов.

В августе 2023 года в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 37 человек, более 100 получили ранения. Что привело к такому большому числу жертв и как реагировали власти на случившееся, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о взрыве в Махачкале".

Поэтому, по мнению Эседова, контроль за безопасностью на АЗС и близлежащих объектах должен стать регулярным.

Что касается узаконенных решением суда АЗС, ранее закрытых из-за нарушений, то Эседов отметил, что любое решение суда после вступления в силу становится законным и обязательным для исполнения.

«Возможно, что нарушения устранены. Но чтобы исключить опасность для жизни, важно обратить внимание на «аномалии» в решениях судов. А может быть, ещё раз перепроверить эти АЗС. Также нужно обратить внимание на нарушения, которые очевидны даже неспециалисту - АЗС не должны находиться вблизи жилых домов», - считает Эседов.

На АЗС, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в 2023 году из-за различных нарушений была приостановлена работа более 230 заправок, но спустя непродолжительное время более 130 из них возобновили работу по решению суда.

По мнению юриста и члена движения «Город наш» Арсена Магомедова, есть три проблемы, которые могут привести к ЧП на автозаправках. Основная, по его словам, - несоблюдение установленных расстояний между АЗС и жилыми домами и другими постройками, минимальное расстояние в таких случаях должно составлять 100-150 метров.

Администрации продолжают выдавать разрешение, как и прежде

Другая проблема - несоблюдение процедур ввода АЗС в эксплуатацию. «Ранее муниципалитеты выдавали разрешения на ввод АЗС в эксплуатацию согласно процедуре, предусмотренной для частных домов. В этих случаях отсутствовала экспертиза проектной документации и заключение органа строительного надзора о соответствии построенной АЗС установленным требованиям. Сейчас эта ситуация изменилась в отношении городов, где требуют экспертизу и заключение надзорных органов, но в районах местные администрации продолжают выдавать разрешение, как и прежде», - сказал Арсен Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

И третья проблема - несоблюдение правил эксплуатации АЗС. Это, по словам активиста, касается допуска к работе на АЗС необученного и неаттестованного персонала, из-за чего может возникнуть опасная ситуация. «Кроме того, существует ряд АЗС, которые находятся "в тени", как для фискальных, так и надзирающих органов. Можно предположить, что эту "тень" создают правоохранительные и контролирующие органы», - сказал Магомедов.

Там даже нет тротуара, людям приходится ходить через заправку

Житель Махачкалы Абдурагим рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что вблизи многоэтажного дома на проспекте Шамиля, где он живет, расположена автозаправочная станция. «В прошлом году, после взрыва АЗС, начались массовые проверки, эту и другие заправки закрыли. Но через некоторое время все они открылись и работают до сих пор», - рассказал махачкалинец.

Он добавил, что только в пределах квартала его улицы расположены несколько АЗС. «На одной из них, на троллейбусном кольце, несколько лет назад произошел взрыв, были жертвы (в августе 2014 года в результате утечки газа и взрыва на заправке у троллейбусного кольца погиб один человек и пострадали трое. - Прим. «Кавказского узла»). АЗС работает до сих пор. Большая АЗС находится возле магазина "05-РУ", рядом девятиэтажный жилой дом, автодорожный институт. Там даже нет тротуара, людям приходится ходить через заправку», - рассказал Абдурагим.

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