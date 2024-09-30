Взрыв в Махачкале проиллюстрировал системные проблемы с безопасностью АЗС

30 сентября 2024, 10:35

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Администрация сети АЗС "Plus", на одной из заправок которой в Новом Хушете произошел взрыв, выразила соболезнования семьям погибших и сообщило, что по результатам обследования установлено, что хранилище топлива и заправочные колонки на АЗС не являлись источником взрыва. Активист "Город наш" Арсен Магомедов отметил, что в Дагестане наиболее частым нарушением в сфере АЗС является несоблюдение дистанции между объектами, а подписчики его телеграм-канала привели конкретные примеры, назвав адреса.

Как информировал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек. 29 сентября стало известно, что дагестанский благотворительный фонд собрал три миллиона рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших при взрыве на АЗС.

Администрация сети автозаправочных станций (АЗС) "Plus" выступило с официальным заявлением, в котором выразило соболезнования близким погибших в результате взрыва на заправке около Нового Хушета.

"Уважаемые дагестанцы! В эти дни, мы, как и весь Дагестан, скорбим по погибшим в результате трагедии на автозаправочной станции. Приносим свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Для нас это большая утрата. Мы, как и каждый житель Дагестана, сопереживаем и скорбим вместе с вами", – привел сегодня телеграм-канал "Что там у дагестанцев?" заявление компании.

Сейчас проводится обследование территории АЗС. Уже установлено, что резервуары и хранилище топлива остались не поврежденными, в исправном состоянии также находятся все автозаправочные колонки. Это исключает возможность того, что они стали источником взрыва, сказано в заявлении.

В Дагестане наиболее остро стоит несколько проблем, из-за которых происходят взрывы на АЗС, написал в своем телеграм-канале юрист и активист движения "Город наш" Арсен Магомедов. Это несоблюдение установленных расстояний между АЗС и объектами, которые должны стоять подальше от них, а также несоблюдение процедур ввода АЗС в эксплуатацию, отметил он.

Магомедов пояснил, что к этому выводу пришел, детально обсудив ситуацию с бывшим сотрудником Минстроя Дагестана, который хорошо знает ситуацию в этой сфере.

Этот пост в телеграм-канале Арсена Магомедова, на который подписаны 4376 пользователей, на 11.30 мск 30 сентября набрал около 2,4 тысячи просмотров и 45 комментариев.

"Очень интересно расположение АЗС на проспекте Акушинского напротив поворота на Хорошилова (Сепараторный) – от высотных домов 10-15 метров и прямо на тротуаре. И пешеходы ходят между заправляющимися авто. Бочки расположены под АЗС (больше негде). Кто дает разрешение на ее работу? Если не дай бог тут будет такое ЧП, то жертв будет сотни", – написал Max.

"По улице Ирчи Казака проходить надо прямо по заправке, нету ни тротуаров, ни расстояний и кругом строения и толпы людей", – указал пользователь с ником 91817.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что на АЗС, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены. Он добавил, что в 2023 году из-за различных нарушений была приостановлена работа более 230 заправок, но спустя непродолжительное время более 130 из них возобновили работу по решению суда.

28 сентября следствие отчиталось о задержании владельца взорвавшейся заправки Марата Джанхуватова.

Взрыв около Нового Хушета стал по меньшей мере 15-м инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане с 2014 года. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва АЗС власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

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