Дагестанский фонд собрал три миллиона для помощи жертвам взрыва на автозаправке

29 сентября 2024, 17:50

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Три миллиона рублей собрал дагестанский благотворительный фонд для помощи пострадавшим и семьям погибших при взрыве на АЗС в Новом Хушете.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11, из них семеро были госпитализированы.

Благотворительный фонд «Надежда» собрал три миллиона рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших от взрыва на АЗС в Махачкале, сообщает сегодня РИА "Дагестан".

О начале сбора и его завершении фонд сообщил 28 сентября в своем телеграм-канале, однако не уточнил, какая сумма была собрана. "Сбор закрыт по просьбе владельцев АЗС… Всю оставшуюся сумму они закрывают сами", - говорится в публикации.

Напомним, вечером 28 сентября СКР сообщил, что по делу о взрыве на АЗС задержан владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов.

На АЗС, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в 2023 году из-за различных нарушений была приостановлена работа более 230 заправок, но спустя непродолжительное время более 130 из них возобновили работу по решению суда.

Взрыв около Нового Хушета стал по меньшей мере 15-м инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане с 2014 года. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

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