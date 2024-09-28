Задержан владелец заправки в Новом Хушете

28 сентября 2024, 22:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владелец заправки в поселке Новый Хушет Марат Джанхуватов задержан в связи с гибелью людей при взрыве, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11, из них семеро были госпитализированы.

В рамках расследования уголовного дела в связи с происшествием в Республике Дагестан, в результате которого погибли и пострадали люди, по подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану. "Подозреваемый допрошен. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

К сообщению приложено видео из кабинета следователя. Вначале следователь просит у подозреваемого паспорт, а затем сообщает, по какому уголовному делу он задержан. "Вы подозреваетесь в совершении преступления, предусмотренного часть 3 статьи 238 - оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности, повлекшее по неосторожности смерть дух и более лиц (предусматривает до 10 лет лишения свободы - прим. "Кавказского узла"", - говорит следователь. Лицо подозреваемого заблюрено.

Напомним, на АЗС, где произошел взрыв, были найдены нарушения, но впоследствии они были устранены, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что в 2023 году из-за различных нарушений была приостановлена работа более 230 заправок, но спустя непродолжительное время более 130 из них возобновили работу по решению суда.

Взрыв около Нового Хушета стал по меньшей мере 15-м инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане с 2014 года. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.