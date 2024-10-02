"Даггаз" отверг версию о причине взрыва на автозаправке

02 октября 2024, 12:45

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Состояние оборудования "Даггаза" не могло стать причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете, заявила компания после предположения главы Дагестана о том, что взрыва произошел из-за состояния газопровода.

Как писал "Кавказский узел", причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", заявил 1 октября глава Дагестана Сергей Меликов.

27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они.

ОАО «Даггаз» опровергло версию о том, что причиной взрыва на АЗС мог стать газ, сообщает дагестанское издание "Мирмол". "Газификация данного микрорайона была проведена в 2018 году. Сети газораспределения проложены в надземном варианте, что исключает накопление газа в атмосфере до взрывоопасной концентрации при утечке. Опрессовка показала, что распределительный газопровод герметичен и находится в технически исправном состоянии", - цитирует издание заявление компании.

Напомним, взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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