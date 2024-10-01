Власти Дагестана озвучили версию взрыва на автозаправке

01 октября 2024, 14:17

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Причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете стал человеческий фактор, а сам инцидент, возможно, связан с состоянием газопровода, относящегося к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", предположили власти республики.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве задержан и арестован владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов. Администрация сети АЗС заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они.

Состояние газопровода "Даггаза" могло стать причиной взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"В настоящее время рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз", - цитирует главу республики "Интерфакс".

Сергей Меликов заявил, что "причину взрыва устанавливает следствие, но уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось". Также он сказал, что все аварийно-спасательные работы после взрыва и пожара завершены.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. По подсчетам "Кавказского узла", в них погибло не менее 54 человек. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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