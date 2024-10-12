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18:03, 12 октября 2024

Девять человек стали жертвами взрыва на заправке в Грозном

Тушение пожара на месте взрыва на АЗС в Грозном. Кадр видео МЧС https://t.me/mchs_official/23301

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре человека погибли, еще пятеро получили ожоги и травмы при взрыве на автозаправке в Грозном. Пожар, начавшийся после взрыва, потушен.

Как писал "Кавказский узел", на АЗС, расположенной на проспекте Мухаммада Али в Грозном, сегодня произошел взрыв цистерны с топливом, после чего начался пожар. По предварительным данным, при взрыве пострадали "до пяти человек, включая ребенка", сообщил источник в экстренных службах.

В результате инцидента погибли четыре человека, из них двое детей, сообщило в своем телеграм-канале МЧС. Спасатели потушили пожар, площадь которого составила 900 квадратных метров, отмечается в публикации.

Кроме того, пять человек получили незначительные ожоги и травмы, они отказались от госпитализации, сообщил Минздрав Чечни. "На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырех погибших (двоих взрослых и двоих детей). В числе пострадавших 5 человек. Они получили незначительные ожоги и травмы, медицинская помощь им оказана на месте", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

О четырех погибших сообщил и Следственный комитет. "Сегодня на автозаправочной станции в Байсангуровском районе города Грозного произошло возгорание, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Республиканское управление СКР возбудило дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты. В рамках расследования устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также причастные к совершению преступления лица", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября в Дагестане произошел взрыв на АЗС, в результате которого погибли 13 человек, пострадали 11. Он стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок в Дагестане, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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