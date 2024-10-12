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16:31, 12 октября 2024

Несколько человек пострадали при взрыве на автозаправке в Грозном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До пяти человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве на автозаправке, расположенной на проспекте в Грозном, сообщили в экстренных службах, не назвав точное число пострадавших.

На АЗС, расположенной на проспекте Мухаммада Али в Грозном, сегодня произошел взрыв цистерны с топливом, сообщает со ссылкой на управление МЧС ИА «Чечня Сегодня».

По предварительным данным, при взрыве пострадали "до пяти человек, включая ребенка", сообщил источник в экстренных службах. Он добавил, что после взрыва на заправочной станции начался пожар, пишет "Интерфакс".

"Причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом. Следом мог сдетонировать газовый баллон", - цитирует представителя экстренных служб агентство.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. Последние пострадавшие были выписаны из больниц 9 октября.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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