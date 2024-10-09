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20:02, 9 октября 2024

Выписаны все пострадавшие при взрыве на заправке в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все пациенты, госпитализированные после взрыва на автозаправочной станции в Новом Хушете, выписаны из больниц, сообщила представитель Минздрава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Суд вынес решение арестовать его на два месяца. Семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции в Новом Хушете выплачено по миллиону рублей из резервного фонда, сообщила администрация главы Дагестана. Власти также анонсировали выплаты пострадавшим, не озвучив их сумму.

Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию.

Врачи в Дагестане выписали всех пострадавших во время пожара на АЗС в пригороде Махачкалы, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Минздрава Дагестана Зарину Агмадову.

"Врачи выписали всех пострадавших в результате пожара в пригороде Махачкалы", - привело ее слова агентство.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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