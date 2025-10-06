Руслан Нурушев назвал приемлемыми условия в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита волгоградского юриста Руслана Нурушева согласовала с ним текст кассационной жалобы на приговор. Письма в колонию идут долго из-за цензуры, но на условия содержания Нурушев не жалуется, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая суд в Тракторозаводском районе Волгограда приговорил юриста Руслана Нурушева к шести годам колонии, признав его виновным в распространении фейков об армии. Защита подала апелляционную жалобу, попросив оправдать Нурушева. Активисты собрали средства для оплаты адвоката Нурушеву в апелляционном процессе. 21 июля Волгоградский областной суд отказался отменить приговор Руслану Нурушеву. 27 августа стало известно, что Нурушева отправили отбывать наказание в колонию №12 Волжского.

Адвокат Руслана Нурушева Юлия Гусева встретилась сегодня со своим подзащитным в колонии №12 города Волжского. Жалоба в Кассационный суд на приговор Нурушеву готова и согласована с ним, сообщила адвокат.

"Согласовали сегодня с Русланом кассационную жалобу, завтра (7 октября) планируем отправить ее в суд. Просим приговор отменить, вынести оправдательный приговор. Основания - многочисленные нарушения норм процессуального права:", - рассказала Гусева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, Руслан Нурушев не жалуется на условия содержания. Он говорит, что режим в колонии легче, чем в СИЗО, "так как передвижения, открытый воздух, на улицу выходят".

"СИЗО все-таки закрытое место, там ограниченность в пространстве. Барак на сто человек, политзаключенных по аналогичной с ним статье он там никого не знает. Много людей из других регионов. Много граждан Украины, которые сидят по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), экстремизм и прочее. Проблем ни с контингентом, ни с сотрудниками ФСИН абсолютно нет, отношения ровные", - рассказала адвокат.

Жалоб по поводу качества питания в колонии ее подзащитный также не высказывал: по словам Нурушева, питание в колонии такое же, как и в следственном изоляторе. Передачи у него лимитированы по весу и по количеству, есть возможность делать покупки в магазине и получать свидания.

"Его посещал друг-адвокат, который свидетелем по делу выступал. Посылки и передачи ему поступают, следующая по лимиту 15 ноября. С родственниками связь поддерживает, но письма долго идут, из-за цензуры и иных причин, в СИЗО быстрее приходили. В армии, говорит, было по условиям содержания гораздо хуже, чем в колонии. Не болеет, работает подсобным рабочим: занимается глажкой белья", - рассказала Юлия Гусева.