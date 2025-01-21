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09:59, 21 января 2025

Участники захвата заложников в ростовском СИЗО обвинены в подготовке терактов в Ингушетии

Кадр из видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников. 16 июня 2024 г. Фото: официальный телеграм-канал Росгвардии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятеро обвиняемых в захвате заложников в ростовском СИЗО планировали добраться до Ингушетии, примкнуть к местной вооруженной группировке и совершить несколько терактов и диверсий, сообщила ФСБ.

Как информировал "Кавказский узел", 22 августа 2024 года стало известно, что адвокат обвиняемого по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО уроженца Ингушетии Малика Гандалоева, подал апелляционную жалобу на приговор Южного окружного военного суда по делу об участии в "Исламском государстве"* и изготовлении взрывчатки.

16 июня 2024 года арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами "Исламского государства"*, потребовали машину, оружие и возможность покинуть СИЗО. Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

В отношении Рамазана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева, Даниила Камнева и Адама Кодзоева, которые обвиняются в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта в Ингушетии, подготовке к участию в вооруженной группировке и участии в террористической организации, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

"Они рассчитывали <...> выехать на территорию Ингушетии. После чего, используя близкие связи одного из фигурантов, примкнуть к местным участникам незаконных вооруженных формирований. Используя полученное огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства, фигуранты планировали совершить на территории республики ряд диверсионно-террористических актов", – привел 20 января "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

В сообщении также сказано, что в захвате заложников в ростовском СИЗО всего принимали участие девять человек, четверо из них были убиты – Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев, Магомед Сайпудинов и Магомед Магомедов.

По уточненной информации, участники захвата заложников по указанию организатора побега, Гиреева, должны были через окно спуститься по канату во внутренний двор СИЗО. Затем Камнев, Алханов и Албеков должны были взять из оружейной комнаты оружие и гранаты. Гиреев, Акиев и Сайпудинов должны были взять в заложники сотрудников СИЗО, а остальные подозреваемые – освободить обвиняемых в терроризме, которые также содержались в этом СИЗО.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что в учреждениях ФСИН не хватает сотрудников, а имеющиеся работают с большими переработками за скромную зарплату, что способствует развитию коррупции и нарушению правил безопасности ради личной выгоды.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом. 

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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