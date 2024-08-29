29 августа 2024, 15:36

Силовики после захвата заложников в Суровикино и Ростове-на-Дону указали на просчеты ФСИН

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В учреждениях ФСИН не хватает сотрудников, а имеющиеся работают с большими переработками за скромную зарплату, что способствует развитию коррупции и нарушению правил безопасности ради личной выгоды, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" силовики, комментируя захваты заложников в Суровикино и Ростове-на-Дону. Притеснения мусульман практикуются почти во всех колониях в мусульманских регионах, добавили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в колонии №19 в Суровикино четверо заключенных (уроженцы Таджикистана и Узбекистана), объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице, о его смерти сообщил комитет здравоохранения Волгоградской области. Позднее "Коммерсант" со ссылкой на эту же структуру информировал, что в больнице умер еще один из сотрудников колонии, официально эта информация не была подтверждена. В результате штурма участники захвата были убиты. В ИК №19 в Суровикино, где заключенные захватили сотрудников колонии в заложники, крайне плохие бытовые условия, и практикуются провокации против мусульман, что могло привести к бунту, рассказал правозащитник Игорь Нагавкин. Причиной случившегося стала дегуманизация системы ФСИН, уверены правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус. Управление ФСИН по Волгоградской области назвало фейком данные о плохих бытовых условиях и притеснении мусульман, не приведя доказательств своих слов.

Захваты заложников в Суровикино и Ростове показали системные проблемы с обеспечением безопасности в учреждениях ФСИН, уверен президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Заключенные, которые сидят по статье за терроризм и экстремизм, должны находиться в особых зонах и не пересекаться с другими заключенными, которые совершили обычные уголовные преступления. Нельзя допускать их контакты и общение. А оперативная часть должна день и ночь работать с ними, следить за ними. К сожалению, ни в одной колонии нет этой практики по двум причинам. Во-первых, около 35 процентов сотрудников не хватает ФСИНУ по всей России, во-вторых, сотрудники ФСИН получают не такую большую зарплату, чтобы содержать свои семьи и они используют разные методы, чтобы заработать денег. Они разрешают заключенным пользоваться телефоном за деньги, например. Это системная проблема в ФСИН, поэтому ничего удивительного и неожиданного в захватах заложников в двух колониях нет. Пока есть вышеперечисленные проблемы, такие инциденты будут случаться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, колонии закупают глушилки, но, как правило, они малоэффективны. "В этих колониях были глушилки, но они в некоторых случаях просто не работают, а в некоторых – малоэффективны. Но глушилки – это просто один эпизод, показывающий факт проблемы в колониях. Я еще раз подчеркиваю, что проблема в не в глушилках, а в системных проблемах и нежелании их исправлять. Заменой одного главы ФСИН на другого эти системные проблемы не решаются", - указал он.

Сегодня происходит подрыв кадровой работы в системе ФСИН

Половник МВД РФ Амир Колов не считает, что был эффект неожиданности в захватах заложников в российских колониях.

"В захватах заложников в тюрьмах России надо сказать, что нет никаких эффектов неожиданностей. Если сохранится существующая ситуация в системе ФСИН России мы сможем столкнуться не только с захватами заложников и расправами над сотрудниками ФСИН, но и более изощрёнными и тяжкими преступлениями и акциями российских зеков. Самое главное обстоятельство заключается в том, что сегодня происходит подрыв кадровой работы в системе ФСИН. Так наряду с чудовищными хищениями финансов, речь идет о миллиардах рублей, выделенных из бюджета России для обеспечения функционирования системы ФСИН, совершенных бывшим руководителем ФСИН Александром Реймером (обвинялся в хищении на сумму около 3 миллиардов рублей - прим. "Кавказского узла") и другими авантюристами, которых российские спецслужбы упорно не хотят привлекать к ответственности, в системе ФСИН существует колоссальная нехватка кадров. По имеющейся информации, в подразделениях ФСИН, особенно в тюрьмах центральной России, не хватает более 50 процентов сотрудников, в чьи обязанности входит непосредственное обеспечение безопасности в местах лишения свободы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В результате маленькой зарплаты и больших переработок сотрудники ФСИН часто нарушают правила безопасности для личной выгоды.

"При этом сотрудники ФСИН, выполняют двойные и тройные нагрузки с переработкой, но получают мизерную зарплату в пределах 25 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем, отсутствует также иная мотивация, абсолютно отсутствует профессионально-нравственная идеология или даже элементарные общепринятые человеческие понятия. Все это вместе взятое способствует развитию коррупции, преступному сговору и оргпреступности в тюремной и иной системе ФСИН, в результате чего в тюрьму можно занести любые запретные вещи, вплоть до оружия. Об этом также свидетельствуют акции расправы над сотрудниками ФСИН в тюрьмах Волгограда, Курска, Ростова-на-Дону и других регионов России", - подчеркнул он.

В местах лишения свободы вместо того, чтобы обеспечить деятельность системы по исправлению поведения и воспитанию законопослушного и честного человека, мусульманам запрещают молиться, отбирают коврики, четки и другие атрибуты ислама, применяют необоснованные, незаконные меры наказания

По его словам, нарушения прав мусульман и издевательства над ними в колониях приводят к плачевным последствиям.

"Наряду с указанными обстоятельствами, способствующими бунтам и расправам над сотрудниками ФСИН РФ, необходимо отметить, что в тюрьмах России сотрудниками ФСИН РФ совершаются издевательства, оскорбления и иные массовые нарушения конституционных и иных прав человека, по признакам их национального происхождения и вероисповедания, особенно в отношении мусульман. В местах лишения свободы вместо того, чтобы обеспечить деятельность системы по исправлению поведения и воспитанию законопослушного и честного человека, мусульманам запрещают молиться, отбирают коврики, четки и другие атрибуты ислама, применяют необоснованные, незаконные меры наказания и прочий произвол, что провоцирует заключенных на протестные акции, создавая условия для радикалов и маргиналов манипулировать заключенными, подвергшимися несправедливым и незаконным действиям со стороны сотрудников тюрем», - объясняет он.

"Притеснение мусульман было. При водворении в штрафные изоляторы у них отнимались Кораны, коврики. Хотя по Конституции и по законам данные предметы допустимы при содержании в штрафных изоляторах и в карцерах", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" правозащитник Игорь Нагавкин.

Что касается глушилок, которые закупаются руководством ФСИН РФ, то они не всегда эффективны, уверен Колов.

"Следует отметить, что данная техника закупается в Китае. Во-первых, эти глушилки не всегда находятся в исправном состоянии, во-вторых, они не охватывают одновременно частоты всех операторов связи. При этом для заключенных не представляет труда узнать, какая частота в какие дни отключена или работает. Бывают также случаи, когда руководство тюрьмы по сговору с заключенными и за коррупционные выгоды отключают глушилки, включая их лишь во время инспекторских проверок со стороны контрольных и надзорных органов", - отметил он.

То, что участники захвата сели за наркотики и убийства, а в колонии стали сторонниками радикальной идеологии - обычное явление, считает глава Исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский

"Такое раньше сплошь и рядом случалось. Собственно, все годы, сколько существует тема преследования радикальных исламистов, столько лет я помню разговоры о том, что они дурно влияют на других заключенных и обращают их в свою идеологию. А кто эти другие заключенные? Это заключенные, которые совершили обычные уголовные преступления. Эта проблема была всегда, она не стала системной сейчас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Захват произошел на заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей. Участники захвата заложников объявили себя сторонниками запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", говорится в справке "Кавказского узла".

По его словам, сторонники "Исламского государства"** всегда указывают притеснения мусульман как одну из причин своих действий.

"Мы не знаем, как обстояли дела с притеснениями мусульман в этой колонии. Это везде по-разному. Понятно, что религиозная жизнь в колонии не может быть полноценной. Если есть какой-то специфический произвол со стороны сотрудников ФСИН как, например, укорачивание бороды, запрет на намаз, то, да, такое может стать причиной для бунта. Но с другой стороны, мне кажется, что любой сторонник "Исламского государства"** при каких-то актах скажет, что одной из причин является угнетение мусульман. Это же часть их идеологии. Было бы странно услышать от них что-то другое", - отметил он.

Он также добавил, что вербовка людей сторонниками "Исламского государства"** происходит везде, в том числе и в колониях.

«Я думаю, что игиловец**, который попадает в колонию, может завербовать там заключенных. Но они и на воле это делают. Мне кажется, что нет особой разницы. Есть опасность в том, что в колониях может произойти некое сращивание игиловцев** с какими-то организованными криминальными группами, но о таком я не слышал еще», - указал Верховский.

Захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"**. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

То, что участники захвата сели за наркотики и убийства, а в колонии стали сторонниками радикальной идеологии, не становится системным явлением, считает правозащитник ПЦ "Мемориал"*.

"Системным явлением это не может быть. В колониях, чтобы выжить, люди должны влиться в какую-нибудь группу. Для мусульман такой группой может быть только мусульманская группа и на арабском это джамаат. Она не должна быть и не бывает с радикальной идеологией», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, притеснения мусульман есть почти во всех колониях, но не везде они прибегают к захвату сотрудников ФСИН.

"Причины, которые назвали участники захвата в этой колонии, они есть почти везде в колониях, расположенных в не исламских регионах. В этой колонии небольшой группе удалось такое провести. Но не везде такое происходит», - указал он. 

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* внесены в реестр иноагентов

** террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ФСИН признала отсутствие Хусинова среди участников захвата заложников в Суровикино", "Пострадавшие сотрудники ИК-19 в Волгоградской области остаются в тяжелом состоянии", "Участники захвата заложников в Суровикино озвучили требования".

Автор: Роман Кужев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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