Акция в Тбилиси в поддержку российских политзаключенных. Фото: Reader.ge

22 января 2023, 09:24

Участники акции в Тбилиси выразили поддержку российским политзаключенным

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Несколько десятков проживающих в Грузии граждан России провели в Тбилиси акцию, во время которой выразили свою поддержку российским политическим заключенным, а также потребовали свободы для них.

21 января в Тбилиси прошла акция в поддержку российских политических заключенных. В митинге приняли участие несколько десятков граждан России, которые проживают в Грузии. Акция проходила около здания посольства Швейцарии, где находится секция интересов России. Протестующие потребовали свободы для российских политзаключенных, передал минувшей ночью Netgazeti.ge.

Участники акции протеста заявили, что в последние годы России политзаключенных становится все больше. Они также отметили, что на фоне проведения спецоперации на Украине, их число резко увеличилось, информировал Newstbilisi.info.

Сайт опубликовал также фотографии с места акции протеста, на снимках показаны демонстранты, некоторые из них держат в руках фотографии, на них изображены в частности оппозиционеры Илья Яшин* и Алексей Навальный*.

"Кавказский узел" также писал, что 12 июля 2022 года стало известно, что против муниципального московского депутата Ильи Яшина* было возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании российской армии, в квартире депутата прошел обыск. Ранее Яшин* добивался отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликовав петицию, под которой подписались 280 тысяч человек.

11 мая 2022 года Яшин* написал в своем Telegram-канале, что на него составлены четыре административных протокола по статье о дискредитации российской армии.

Напомним, Алексея Навального 18 января 2021 правозащитники назвали политзаключенным. Задержание под надуманным предлогом ни от кого не скрывавшегося Навального является политической расправой, власти должны немедленно освободить оппозиционера, заявил правозащитный центр "Мемориал"**.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

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Примечание:

"Студенты в Тбилиси возобновили протест против выборов ректора", "Родные и адвокат Саакашвили сообщили об ужесточении режима в клинике", "Врач клиники в Ахалцихе обвинен в гибели медсестры после вакцинации".

Автор: "Кавказский узел"

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