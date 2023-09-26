Москалькова прокомментировала избиение Журавеля сыном Кадырова

26 сентября 2023, 08:36

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Нарушивший закон человек должен отвечать за свой поступок в суде, а содержаться в СИЗО – согласно установленным правилам, прокомментировала омбудсмен России Татьяна Москалькова избиение сыном главы Чечни волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Ксения Собак рассказала, что после ее публикаций о том, что сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров избил в СИЗО сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля, ей позвонил глава Чечни и предупредил, чтобы она не писала про членов его семьи.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала в своем телеграм-канале избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым Никиты Журавеля в СИЗО.

"Какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом", – написала омбудсмен вечером 25 сентября в своем телеграм-канале.

Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, оскорбляет чувства верующих и является общественно опасным деянием, отметила она. "Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными", – заявила Москалькова.

Напомним, Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видеозапись избиения Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок.

Кадыров продемонстрировал пренебрежение российскими законами, опубликовав видео, как его сын избивает Журавеля, и одобрив этот поступок, отметили члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева.

Приближенные главы Чечни – советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев одобрили поступок сына Кадырова.

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