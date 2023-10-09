Никита Журавель, май 2023 год. Фото: «Грозный-информ» https://www.grozny-inform.ru

09 октября 2023, 11:10

Заседание по делу Журавеля в Чечне сорвано

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Заседание суда в Грозном по делу о сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем перенесено из-за неявки потерпевших и подсудимого, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников выразили возмущение этим поступком. 2 октября в Санкт-Петербурге был задержан пикетчик с плакатом в защиту Журавеля.

Из-за неявки потерпевших и недоставления подсудимого, запланированное на сегодня заседание в Висаитовском суде Грозного по делу Никиты Журавеля перенесено на 13 октября, передал корреспондент "Кавказского узла".

На заседание суда пришли адвокат, родители Журавеля, и несколько журналистов. Посторонних на суд не пустили.

Адвокат Журавеля рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что последний раз с Журавелем он встречался около двух недель назад, и что тот был в нормальном состоянии.

Напомним, 6 октября депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что сыну Рамзана Кадырова Адаму присвоено звание Героя Чечни. Также Делимханов отметил, что Адам Кадыров достиг успехов в спортивных боях, а также в изучении Корана.

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Примечание:

"Перевод в Чечню лишил сжегшего Коран волгоградца надежды на объективность суда", "Угрозы Кадырова сжигателям Корана напомнили пользователям соцсети о бессудных казнях", "Чеченские паблики сообщили об избиении Журавеля сыном Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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