Суд по делу Журавеля завершил допрос потерпевших

20 декабря 2023, 13:26

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На заседании суда в Грозном допрошены последние трое из 13 имамов, признанных потерпевшими по делу о сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем. Один из имамов заявил, что поступок Журавеля причинил ему моральный ущерб.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря имамы из Чечни, которые проходят потерпевшими по делу Никиты Журавеля, заявили, что сожжение Корана оскорбило их и всех мусульман. Один из имамов пожаловался, что просмотр видео с сожжением Корана вызвал у него скачок артериального давления.

2 ноября суд в Грозном приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Он обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий 1 и в хулиганстве 2 . 13 октября в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Сегодня в Висаитовском райсуде Грозного были допрошены имамы грозненских мечетей, выступающие в качестве потерпевших по делу Журавеля. Один из них, имам мечети Шейх-Мансуровского района Беслан Виситов, призвал наказать подсудимого "по всей строгости закона", сообщает ИА "Чечня сегодня".

Имам мечети в Байсангуровском районе Сулимпаша Мисаев заявил в суде, что Никита Журавель нанес ему лично моральный ущерб. "Случай, который произошел, очень оскорбил чувства мусульман и нанес моральный ущерб лично мне", - приводит его слова агентство.

Сегодня в суде были допрошены последние трое потерпевших. Таким образом, в суде выступили все 13 имамов мечетей Грозного, которые были заявлены в качестве потерпевших, сообщает со ссылкой на своего корреспондента ТАСС.

Следующее заседание назначено на 9 января. Ожидается, что в этот день будут допрошены свидетели, пишет агентство.

Напомним, 19-летнего Никиту Журавеля задержали в Волгограде 20 мая 2023 года. По версии следствия, он "по заданию СБУ" поджег Коран и снял это на видео за обещанное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело Журавеля в Чечню, откликнувшись на требования жителей республики, посчитавших себя потерпевшей стороной. 27 мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

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