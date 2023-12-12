Чеченские имамы назвали оскорбительным поступок Журавеля

12 декабря 2023, 17:31

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Имамы из Чечни, которые проходят потерпевшими по делу Никиты Журавеля, заявили, что сожжение Корана оскорбило их и всех мусульман. Один из потерпевших добавил, что просмотр видео, на котором сжигается Коран, привело к скачку артериального давления.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября суд в Грозном с третьей попытки приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Несколько раз судебные заседания переносились из-за неявки имамов грозненских мечетей, выступающих по делу потерпевшими. На заседании 28 ноября имамы чеченских мечетей заявили, что поступок волгоградца Никиты Журавеля, сжегшего Коран, оскорбил чувства мусульман и нанес им ущерб.

Преследование Никиты Журавеля является политически мотивированным и направлено на устрашение общественности, заявил 16 ноября правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" Подробнее о деле Журавеля говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

В Висаитовском районном суде Грозного на заседании по делу о сожжении Корана Никитой Журавлем выступили признанные потерпевшими пятеро чеченских имамов. своих выступлениях они рассказали, что поступок Журавеля нанес "огромный моральный вред всем мусульманам" .

Имам мечети поселка Автотрест Иса Тасуев назвал сожжение Корана аморальным поступком. "Он мне и всем мусульманам нанес огромный моральный вред", - привело его слова чеченское государственное агентство "Чечня сегодня".

Священные писания любой конфессии должны охраняться и все должны относиться к ним с уважением, отметил мам мечети в Шейх-Мансуровском районе Грозного Апти Барзукаев. "Сожжение Корана оскорбило не только меня - это должно оскорбить любого здравомыслящего человека. Даже смотреть на такое не хочется", - сказал он в суде.

Имам мечети посёлка Турбина Хасан Горшуев рассказал, что когда смоотрел видео, у него подскочило давление. "Это не то, что оскорбление, это хуже, чем оскорбление для меня. Мне плохо стало, я перестал это смотреть. Давление поднялось», - цитирует потерпевшего корреспондент ИА «Чечня Сегодня».

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО Никиту Журавеля. После этого сын Кадырова получил ряд наград. Так, 6 октября стало известно, что ему присвоено звание Героя Чечни. Затем глава Татарстана наградил его орденом "Дуслык", глава Карачаево-Черкесии – орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" (высшей госнаградой республики), а муфтий Карачаево-Черкесии вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Уммой". 7 ноября Адам Кадыров получил высшую награду Кабардино-Балкарии (орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой"), а 9 ноября был награжден высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

5 ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, отметили юристы, силовики и правозащитники. Они предположили, что для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца.

Также 16-летнему Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени шейха Мансура. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов выразил уверенность, что Адам Кадыров "сделает всë необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач". Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров не имеет компетенций для руководства воинским подразделением, но назначение его куратором чеченского батальона Минобороны призвано ввести его в круг силовиков, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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