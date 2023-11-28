Никита Журавель, фото: grozny-news.net

28 ноября 2023, 12:55

Потерпевшие по делу Журавеля выступили в суде

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Поступок волгоградца Никиты Журавеля, сжегшего Коран, оскорбил чувства мусульман и нанес им ущерб, заявили сегодня в Висаитовском районном суде Грозного имамы местных мечетей, выступающие потерпевшими по делу.

Как информировал "Кавказский узел", 2 ноября суд в Грозном с третьей попытки приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. 9 октября и 24 октября судебные заседания переносились из-за неявки имамов грозненских мечетей, выступающих по делу потерпевшими. Чеченские имамы стали потерпевшими по делу Журавеля не по своей воле и игнорируют заседания, так как не получили инструкции по своим показаниям, пояснила ранее корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

Преследование Никиты Журавеля является политически мотивированным и направлено на устрашение общественности, заявил 16 ноября правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" Подробнее о деле Журавеля говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Сегодня в Висаитовском районном суде Грозного прошло судебное заседание по делу Никиты Журавеля. В заседании приняли участие пять имамов Чечни, выступающие в качестве потерпевших. Потерпевшая сторона заявила о недопустимости нападок на религиозные ценности, передало ИА "Чечня Сегодня".

"Для всех мусульман такое недопустимо. Меня это конечно же оскорбило и оскорбило чувства всех мусульман", – сказал суду имам мечети Байсангуровского района Салман Бибулатов.

Имам мечети поселка Берёзка Висаитовского района Грозного Анвар Магадаев заявил, что сожжение Корана – это богохульство.

"Это задело общество мусульман и вызвало возмущение. Коран призывает к миру вне зависимости от вероисповедания, к единству и к благому", – привел его слова телеграм-канал "Сапа Кавказ".

Другие потерпевшие также заявили, что поступок Журавеля оскорбил мусульман и причинил им моральный ущерб, отметило РИА "Новости".

Никита Журавель извинился перед мусульманами. "Мне жутко стыдно", – привело агентство его слова.

Напомним, 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО Никиту Журавеля. После этого сын Кадырова получил ряд наград.

Так, 6 октября стало известно, что ему присвоено звание Героя Чечни. Затем глава Татарстана наградил его орденом "Дуслык", глава Карачаево-Черкесии – орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" (высшей госнаградой республики), а муфтий Карачаево-Черкесии вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Уммой". 7 ноября Адам Кадыров получил высшую награду Кабардино-Балкарии (орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой"), а 9 ноября был награжден высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

5 ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, отметили юристы, силовики и правозащитники. Они предположили, что для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца.

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Примечание:

"Кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова", "Песков отказался комментировать избиение Журавеля", "Юристы и правозащитники поспорили о последствиях извинений Журавеля".

Автор: "Кавказский узел"

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