Правозащитники объяснили неявку чеченских имамов на суд по делу Журавеля

18 ноября 2023, 00:49

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Чеченские имамы стали потерпевшими по делу Журавеля не по своей воле и игнорируют заседания, так как не получили инструкции по своим показаниям, полагает Светлана Ганнушкина*. Неявка имамов на заседания не должна сказываться на ходе процесса, но в итоге затягивает рассмотрение дела, отметил Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", 19-летнего Никиту Журавеля задержали в Волгограде в середине мая 2023 года. По версии следствия, он "по заданию СБУ" поджег Коран и снял это на видео за обещанное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Журавель обвиняется в оскорблении чувств верующих и по статье о хулиганстве из-за религиозной ненависти. Глава Следкома России Александр Бастрыкин передал дело Журавеля в Чечню, откликнувшись на требования жителей республики, посчитавших себя потерпевшей стороной. 27 мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов. Суд в Грозном приступил к рассмотрению дела Журавеля, имамы грозненских мечетей, выступающие по делу потерпевшими, игнорируют заседания. По этой причине ряд заседаний был отложен, в том числе последнее, которое состоялось 16 ноября.

Преследование Никиты Журавеля является политически мотивированным и направлено на устрашение общественности, заявил 16 ноября правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", потребовав немедленно освободить волгоградца и расследовать его избиение сыном Кадырова. "То, что Журавель якобы сжег Коран по указанию украинских спецслужб, а также осуществлял по их заданию наблюдение за военными объектами (в связи с последним ему даже не было предъявлено обвинений), дает нам дополнительные веские основания предполагать, что это "признание" дано под давлением силовиков и не соответствует действительности", - подчеркнули правозащитники.

Имамы, признанные потерпевшими по делу Никиты Журавеля, получили этот статус "не по своей воле", считает правозащитница, глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Сомневаюсь, что это была их собственная инициатива. В Чечне невозможно, чтобы кто-то без ведома власти организовал такую кампанию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Они не являются в суд, возможно, потому, что растеряны и не знают, как объяснять то, что именно они стали потерпевшими, полагает собеседница, а "инструкций, видимо, пока не поступило", отметила правозащитница.

Имамов, назначенных потерпевшими в этом деле, считать потерпевшими нельзя, заявила Ганнушкина*. "Никаких действий против них лично Журавель не совершал.Сожжение Корана возмущает не только мусульман, и принадлежность к этой религии не делает каждого мусульманина потерпевшим в этом уголовном деле. Вообще жечь книги - средневековая практика. И эта дикость не может служить способом выражения своего мнения", - отметила она.

Сожжение Корана можно рассматривать с разных позиций, отметила Ганнушкина*. "Могла ли <эта акция> побудить других людей к насилию? Кто и почему был рядом, мог наблюдать за происходящим и испытал душевные страдания? Каковы были его собственные цели и побуждения? Чего он намеревался достичь своим поступком? От этого зависит квалификация его деяния. Имамы, узнавшие о том, что произошло, из СМИ, имели все основания осудить поступок Журавеля. Но никакими потерпевшими они от этого не стали. А следствие, как я понимаю, не стремится ответить ни на один из существенных вопросов", - подчеркнула она.

Ганнушкина* отметила, что был, к примеру, случай, когда в колонии у мусульман в бараке нашли и отобрали Коран, наступили на него ногой. "Это было очевидное, вызывающее, намеренное оскорбление с совершенно конкретными потерпевшими. В колонии начался бунт, было и избиение осуждённых, и продление сроков заключения. На этот случай я с коллегой ездила в колонию. Мы защищали и продолжаем в таких случаях защищать потерпевших. Пресса писала об этом. Но что-то я не знаю, чтобы это стало поводом для имамов объявить себя потерпевшими. А в деле Журавеля те, кто объявлен потерпевшими, на мой взгляд, никак ими не являются. Вот они и не приходят на заседания, потому что сказать им нечего и нечем объяснить свою позицию", - считает правозащитница.

"Кавказский узел" писал, что случаи осквернения Корана не раз фиксировались в российских колониях. Так, правозащитники сообщали о том, что в тюрьме Димитровграда Ульяновской области 13 апреля 2022 года были избиты постящиеся заключенные, в основном выходцы из Чечни и Ингушетии, также были уничтожены принадлежащие им экземпляры Корана и молитвенные коврики. Заключенный ярославской колонии в 2016 году жаловался на то, что спецназ во время обыска в камере сбросил Коран на пол.

По мнению правозащитника Оюба Титиева, то, что потерпевшие имамы не являются на заседания, не имеет особого значения для фабулы дела, но это затягивает процесс.

Если в деле есть доказательства вины Журавеля, неявка потерпевших не должна сказываться на ходе процесса, считает он. "Явились ли в суд имамы или нет, не должно что-то менять, в том числе - для самого обвиняемого (в худшую или лучшую сторону, - прим. "Кавказского узла")", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что видео сожжения Корана было распространено, и в деле, по всей видимости, есть признание Журавеля. "Но, видимо, почему-то затягивают процесс", - предположил Титиев.

По словам адвоката Никиты Журавеля, 16 ноября, на последнее прошедшее заседание, он был доставлен на заседание в обычном порядке, и жалоб у него ни на что нет. "Всё у него нормально", - сказал защитник корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ролик, на котором его 15-летний сын Адам Кадыров избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев, а ряд глав республик Северного Кавказа вручили награды. Подробнее об этом говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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