Грозненские имамы в очередной раз проигнорировали суд над Журавелем

16 ноября 2023, 13:39

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Суд в Грозном перенес заседание по делу о сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем из-за неявки имамов грозненских мечетей, выступающих в качестве потерпевших.

Как информировал "Кавказский узел", 2 ноября суд в Грозном с третьей попытки приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. 9 октября и 24 октября судебные заседания переносились из-за неявки имамов грозненских мечетей, выступающие по делу потерпевшими.

Суд в Грозном перенес заседание по делу Никиты Журавеля из-за неявки потерпевших. Следующее заседание суда запланировано на 28 ноября, передал сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ролик, на котором его 15-летний сын Адам Кадыров избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. Правозащитники осудили избиение Журавеля в СИЗО.

Ряд глав республик Северного Кавказа вручили Адаму Кадырову награды. Так, 7 ноября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что вручил Адаму Кадырову высшую награду республики – орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Глава Татарстана наградил Адама Кадырова орденом "Дуслык", глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" (высшей госнаградой республики), а муфтий Карачаево-Черкесии вручил сыну главы Чечни орден "За заслуги перед Уммой".

Вручение Адаму Кадырову высших наград Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии продиктовано стремлением глав республик выказать уважение его отцу, сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Награждения Кадырова-младшего инициированы Москвой как сигнал поддержки возможного преемника Рамзана Кадырова, отметил корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Напомним, 17 октября в чеченских пабликах был опубликован ролик с избиением одного школьника другим. На видео отреагировал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он пригрозил наказанием родителям подростка за его жестокость.

Позже в соцсетях было опубликовано еще одно видео. На нем двое школьников в Чечне, один из которых избил сверстника, а другой снимал это на видео, мыли полы в школе в качестве наказания. Финал этой истории резко отличился от истории с избиением Журавеля сыном главы Чечни, поскольку сын Кадырова не был наказан.

Информация о том, кто осудил и кто одобрил избиение сыном Кадырова Никиты Журавеля, а также версии, с какой целью Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собрана "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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