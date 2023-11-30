Должность куратора батальона стала попыткой ввести Адама Кадырова в круг силовиков

30 ноября 2023, 18:55

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Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров не имеет компетенций для руководства воинским подразделением, но назначение его куратором чеченского батальона Минобороны призвано ввести его в круг силовиков, сочли опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Должность куратора воинского подразделения нетипична для Минобороны, подчеркнули военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 16-летнему Адаму Кадырову доверено курировать батальон имени шейха Мансура. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов выразил уверенность, что Адам Кадыров "сделает всë необходимое, чтобы личный состав батальона был обеспечен всем необходимым для качественного выполнения поставленных задач". О создании батальона имени шейха Мансура стало известно 24 октября. 11 ноября глава Чечни сообщил, что первое официальное построение бойцов стрелкового батальона имени шейха Мансура прошло на новой базе в Гудермесе, где будет дислоцироваться подразделение.

Аналогов должности "куратора" в других подразделениях Минобороны России нет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Александр Храмчихин.

"До сих пор ничего подобного не было. Возможно, в царской России были аналоги — шефы полков. Ими были члены семьи монарха, вплоть до несовершеннолетних детей. Они были просто олицетворением заботы монарха о военных", - пояснил он.

Полковник МВД в отставке Амир Колов отметил, что в правоохранительных органах под кураторством подразумевался контроль вышестоящих должностных лиц над определенными регионами или направлениями деятельности. "Ведомства имеют иерархию и вышестоящие курируют нижестоящих по вертикали. Например, когда я работал в Главном управлении по экономической безопасности МВД, я был в отделе подрыва основ преступных сообществ и по этому направлению курировал Дальневосточный федеральный округ. При этом такое кураторство не освобождало меня от собственных функциональных обязанностей — раскрытия преступлений и других", - рассказал Колов.

Эксперт подчеркнул, что обязанности и цели назначения Адама Кадырова пока не до конца ясны. "Зачем нужен в таком виде куратор, если есть начальник, командир подразделения, который и должен решать вопросы обеспечения? Получается, у этого командира, начальника, есть начальник, чьи функции не распространяются дальше функций командира. То есть командир имеет дублера? Так как мы не знаем должностных инструкций такого куратора и есть ли они вообще, то и не можем сказать, с чем справится он, а с чем не справится", - прокомментировал новое назначение сына Кадырова Амир Колов.

Назначение Адама Кадырова представляется несерьезным, отметил чеченский правозащитник Оюб Титиев. "В 16 лет какой из него военный деятель? Ему ещё учиться надо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как и с назначением на должность главы отдела обеспечения безопасности главы республики, новое назначение Адама Кадырова имеет символическое значение, подчеркнул Титиев. "Возможно, стремятся показать, что он уже вошел в силовые структуры, хотя вряд ли это воспринимают как серьезное назначение", - считает он.

Такими назначениями Адама Кадырова вводят в круг силовиков, полагает председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Приучают к нему постепенно. И его приучают к окружению", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По её словам, в Чечне такой ход воспринимают по-разному. "В целом, люди в Чечне умеют считывать месседж. Люди разумные и понимают, конечно, что подросток не может выполнять обязанности на тех должностях, что он получает. Наверное, у кого-то осталось чувство юмора и это вызывает усмешку. Кто-то отдаёт честь и принимает к сведению. А у кого-то это вызывает раздражение", - полагает Ганнушкина*.

Напомним, к 17 ноября на тот момент 15-летний 1 Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград. При этом государственное ИА "Чечня сегодня", сообщившее 15 ноября об одной из наград, из заслуг Адама Кадырова упомянуло лишь избиение арестованного Никиты Журавеля.

Информация том, кто осудил и кто одобрил избиение Журавеля, а также версии, зачем Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собраны "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Волгоградец Никита Журавель, обвиненный по делу о сожжении Корана, был избит в грозненском СИЗО в августе. 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения и похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и, в том числе, высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова. Вручение 15-летнему подростку высших наград Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии продиктовано стремлением глав республик выказать уважение его отцу, предположил Ахмет Ярлыкапов. Награждения Кадырова-младшего инициированы Москвой как сигнал поддержки возможного преемника Рамзана Кадырова, возразил Руслан Кутаев.

5 ноября также стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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