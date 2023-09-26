Чеченские пропагандисты взялись оправдывать Кадырова и его сына

26 сентября 2023, 00:01

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После публикации Рамзаном Кадыровым видео, на котором его сын Адам избивает арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля в сети опубликована петиция с требованием привлечь отца и сына Кадыровых к ответственности, а пользователи сети указали на недопустимость таких действий. Чеченские пропагандисты попытались оправдать Кадырова и его сына.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения волгоградца Никиты Журавеля, арестованного в Грозном по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева, отметили, что Кадыров продемонстрировал пренебрежение российскими законами, опубликовав видео, как его сын избивает Журавеля, и одобрив этот поступок . Общественное движение "Дозор Волгограда" потребовало расследовать избиение.

Ранее поступок сына Кадырова одобрили приближенные главы Чечни - советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Уверен, что его действия абсолютно оправданны и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное", - заявил, в частности, Делимханов.

Правозащитники и журналисты заявили о необходимости привлечь Адама Кадырова к ответственности

Член совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что намерена отправить сообщение о преступлении. "Я направляю сейчас сразу запрос, считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление – очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять. Запрос готовлю", - написала она в своем Telegram-канале.

Действия сына Кадырова на видео с избиением обвиняемого в сжигании Корана подпадают под уголовную статью причинении вреда здоровью, заявил юрист Артём Кутловский, сотрудничающий с правозащитным проектом "Первый Отдел".



"Адаму Кадырову пятнадцать лет, поэтому к уголовной ответственности при данных обстоятельствах он может быть привлечён только за умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (статьи 20, 111, 112 УК РФ). Без установления такого вреда здоровью, Адам Кадыров не подлежит уголовной ответственности. В этой ситуации стоит говорить о нем как несовершеннолетнем правонарушителе, к которому должны быть применены меры Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” привела его слова "Верстка" 25 сентября. Юрист также подчеркнул, что действия Рамзана Кадырова могут стать основанием для его отставки.

Действия Адама Кадырова должны быть расследованы, отметила журналистка Ксения Собчак. "Им необходимо дать правовую оценку в соответствии с Уголовным кодексом России, а не с законами шариата или Рамзана Кадырова. Это не должно сойти с рук этому молодому человеку, сколько еще можно издеваться над всей Россией и откровенно плевать в лицо всей правоохранительной системе? Отправили официальные журналистские запросы <главе МВД России Владимир> Колокольцеву и <главе Следкома России Александру> Бастрыкину, интересно, кто первый возьмет дело под личный контроль", — написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" 25 сентября.

Петиция с требованием привлечь Адама Кадырова к ответственности опубликована сегодня на сайте Change.Org. Автор петиции, комментируя опубликованное главой Чени видео избиения Журавеля, отметил, что в России "существует целый регион, демонстративно не подчиняющийся федеральному законодательству". Он потребовал возбудить уголовное дело в отношении Адама Кадырова и провести расследование по поводу причастности Рамзана Кадырова к этому эпизоду, а также перевести Журавеля в регион, "где будут защищены его права". По данным на 23.30 мск 25 сентября под петицией, созданной около 19.30, подписались 140 человек.

Пропагандисты включились в оправдание Кадыровых

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев разместил вечером 25 сентября в своем Telegram-канале видеоролик, в котором оправдал действия Адама Кадырова тем, что Никита Журавель сообщил, что сжег Коран за деньги. При этом он включил в ролик несколько повторов того как Адам Кадыров бьет заключенного ногой, а затем вставил фото Адама Кадырова в чеченском национальном костюме.

Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов заявил, что "Адам Кадыров публично призвал преступника к ответу. Сделал то, что был должен сделать" "Эта расплата стала логичным завершением той истории, которую начал сам Журавель. Насколько мне известно, его никто не заставлял сжигать Священный Коран. Это был его выбор. А выбор Адама Кадырова я безусловно считаю геройским", - написал он в своем Telegram-канале 25 сентября.

ЧГТРК "Грозный" в своем Telegram-канале запустило голосование, задав вопрос: "Поддерживаете действия Адама Кадырова"? На 23.40 мск 25 сентября распределение голосов 45% - "да", 55% - нет, в голосовании приняли участие 201,7 тысяч человек. При этом у Telegram-канала телекомпании насчитывается 22 706 подписчиков.

Ряд пользователей отметили, что голосование запущено, чтобы показать общественную поддержку действий Адама Кадырова, а в голосовании проводится накрутка голосов. "К утру накрутят. Нарисуют 99% поддерживает Кадыровых", прокомментировал пользователь, в качестве юзерпика использующий сложенное из пальцев сердечко.

"22 тысячи подписчиков и 195 тысяч голосов на данный момент? Ваууу... Я не удивлюсь, если утром увижу 300-400 тысяч проголосовавших и 60-70% из них будет "За"", - отметил пользователь R.

Скриншот опроса вскоре после его запуска опубликовал в 20.11 мск Telegram-канал Avtozak Live. Как следует из скриншота на этот момент 84% участников опроса заявили, что не поддерживают действия Адама Кадырова, и лишь 16% поставили "да". К этому моменту в опросе приняли участие 35 913 человек.

Часть пользователей возмутили действия Адама Кадырова в отношении заключенного. "Кадырова-младшего надо судить по всей строгости закона. <...> Если это субъект России, то на каком основании религия здесь стала превыше законов светского государства. Если Кадыров покрывает своего сына и одобряет его деяния, он никто иной, как соучастник преступления и тоже должен сидеть на скамье подсудимых, как и его сынок", - написал пользователь Владимир.

"Где закон и правосудие? Москалькова! Надо срочно вырывать Никиту из кадыровских лап. У него <Кадырова> ещё дети есть, тоже пойдут бить?" - написала Lena Mayers.

"Позорище. Избиению не может быть никакого оправдания", - прокомментировала Elizaveta Panina.

"Нужно очень много "мужества" чтобы не на ринге, а в кабинете, в окружении охраны избить человека", - подчеркнула Liudmila.

"Это какой-то новый уровень дна. Такие вопросы должны решаться через закон, а не избиением человека. Ещё и хвастается, что в окружении своей охраны избил безоружного. Настоящий позор! Стыдно, что такие люди у нас у власти", - подчеркнула Sofia Plesneva.

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