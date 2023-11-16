Правозащитники признали политзаключенным Никиту Журавеля

16 ноября 2023, 17:36

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Преследование Никиты Журавеля является политически мотивированным и направленно на устрашение общественности, заявил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", потребовав немедленно освободить волгоградца и расследовать его избиение сыном Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 19-летнего Никиту Журавеля задержали в Волгограде в середине мая 2023 года. По версии следствия, он "по заданию СБУ" поджег Коран и снял это на видео за обещанное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Журавель обвиняется в оскорблении чувств верующих и по статье о хулиганстве из-за религиозной ненависти. Глава Следкома России Александр Бастрыкин передал дело Журавеля в Чечню, откликнувшись на требования жителей республики, посчитавших себя потерпевшей стороной. 27 мая Журавеля доставили в СИЗО Грозного. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов. Суд в Грозном приступил к рассмотрению дела Журавеля, имамы грозненских мечетей, выступающие по делу потерпевшими, игнорируют заседания.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ролик, на котором его 15-летний сын Адам Кадыров избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев, а ряд глав республик Северного Кавказа вручили награды. Подробнее об этом говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Никита Журавель, обвиняемый по делу о сожжении Корана, признан политзаключенным, сообщил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Правозащитники отметили, что утверждение, что Коран сжёг именно Никита Журавель, вызывает сомнение. "Это не следует из видеозаписи, и этому не было непосредственных свидетелей. Признания обвиняемого недостаточно для установления факта, а в ситуации применения насилия оно и вовсе не вызывает доверия. Дополнительные подозрения вызывает тот факт, что Журавель был задержан уже на следующий день после появления скандального видео при том, что в нём нет очевидных указаний на авторство", - говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

Правозащитники отметили, что квалификация случившегося по статье о публичном оскорбление религиозных чувств верующих в местах богослужений (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса России) неверна, так как сожжение Корана произошло не в мечети, а статья, предусматривающая наказание за действия, выражающие явное неуважение к обществу (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России), юридически некорректна и противоречит общепризнанному в мире принципу прав человека и уголовного права о том, что "никто не должен дважды нести наказание за одно преступление", который, в частности, закреплен в статье 50 Конституции России. Инкриминируемые Журавелю действия, скорее, подпадают под административную статью об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы (статья 5.26 Кодекса России об административных правонарушениях), которая предусматривает штраф до 50 тысяч рублей либо обязательные работы до 120 часов), говорится в сообщении.

Также правозащитники указали на незаконность перевода Журавеля в мусульманский регион, что противоречит статьям Уголовно-процессуального кодекса 152 "Предварительное расследование производится по месту совершения деяния" и 32 "Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления".

Перевод обвиняемого в СИЗО Чечни с организованной властями кампанией его травли в этой республике и заявление президента России о том, что сжигатель Корана будет отбывать наказание в исламском регионе, избиение Журавеля и публичное одобрение этого высокими должностными лицами, сопровождаемое намёком на возможность убийства, без сомнений, свидетельствует о политическом мотиве и неправосудности преследования Никиты Журавеля. То, что Журавель якобы сжёг Коран по указанию украинских спецслужб, а также осуществлял по их заданию наблюдение за военными объектами (в связи с последним ему даже не было предъявлено обвинений), даёт нам дополнительные веские основания предполагать, что это "признание" дано под давлением силовиков и не соответствует действительности, подчеркнули правозащитники.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" отметил, что уголовное преследование Никиты Журавеля является политически мотивированным, направленным на устрашение общества для удержания власти субъектами властных полномочий. Лишение свободы Журавеля неадекватно предполагаемому правонарушению, осуществлено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство и иных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ и Международным пактом о гражданских и политических правах в условиях отсутствия состава преступления.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" считает Никиту Журавеля политическим заключённым и требует его немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования, а также расследования его избиения, подчеркнули правозащитники.

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