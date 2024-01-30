Никита Журавель. Фото: кадр из видео/ Kadyrov_95

30 января 2024, 12:31

Обвинение представило суду психиатрическую экспертизу Журавеля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторона обвинения представила суду в Грозном в качестве доказательств вины результаты экспертизы, признавшей психически здоровым волгоградца Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Защита просила суд принять во внимание положительную характеристику Журавеля от администрации кадетского училища.

Как информировал "Кавказский узел", 9 января суд в Грозном удовлетворил ходатайство защиты и перенес заседание по делу волгоградца Никиты Журавеля о сожжении Корана.

Сторона обвинения представила суду в Грозном письменные доказательства виновности Никиты Журавеля – результаты судeбно-психиатрической экспертизы, показавшие, что Журавель психически здоров и отдавал себе отчет в совершаемом преступлении. Суду также было представлено видео с сожжением Корана. На вопрос судьи, знакомо ли ему происходящее на кадрах ролика, Журавель ответил утвердительно, передал 29 января телеграм-канал "Сапа Кавказ".

По версии следствия, в рюкзаке, который был изъят у Журавеля, было обнаружено изображение герба Украины и лист бумаги с изображением перечеркнутой литеры "Z".

Адвокат подсудимого Юлия Антонова отметила, что наличие некоторых материалов в деле не оправданно, так как Журавелю не предъявлены обвинения по статьям о госизмене или сотрудничестве с иностранными организациями, осуществляющими свою деятельность в ущерб России. Она ходатайствовала об истребовании личного дела Журавеля из Севастопольского президентского кадетского училища, так как в нем имеются грамоты и характеристики на подсудимого, что является характеризующими данными, отметил телеграм-канал.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал 25 сентября видеозапись, на которой его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, и в том числе высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград. 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

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Примечание:

"Чеченские имамы назвали оскорбительным поступок Журавеля", "Три сына Кадырова получили высшую награду чеченского парламента", "Чингиз Ахмадов награжден квартирой после оправданий Кадырова-младшего".

Автор: "Кавказский узел"

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