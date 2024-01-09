Заседание по делу Журавеля отложено по просьбе защиты

09 января 2024, 17:08

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Суд в Грозном удовлетворил ходатайство защиты и перенес заседание по делу Никиты Журавеля о сожжении Корана.

Как писал "Кавказский узел", заседания по делу Никиты Журавеля неоднократно откладывались по разным причинам, в том числе из-за неявки потерпевших. Имамы из Чечни, которые проходят потерпевшими по делу Никиты Журавеля, на заседаниях 12 и 20 декабря 2023 года заявили, что сожжение Корана оскорбило их и всех мусульман.

2 ноября 2023 года суд в Грозном приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Он обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий 1 и в хулиганстве 2 . 13 октября 2023 года в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, сообщило сегодня РИА "Новости".

Адвокат Журавеля Юлия Антонова попросила перенести заседание, поскольку находится за пределами республики. "Перенести судебное заседание на 17 января по ходатайству защиты", - процитировало агентство решение судьи Висаитовского районного суда Грозного.

Напомним, 19-летнего Никиту Журавеля задержали в Волгограде 20 мая 2023 года. По версии следствия, он "по заданию СБУ" поджег Коран и снял это на видео за обещанное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело Журавеля в Чечню, откликнувшись на требования жителей республики, посчитавших себя потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавеля доставили в СИЗО Грозного. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал 25 сентября 2023 года видеозапись, на которой его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, и в том числе высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

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