Юристы сочли элементом пропаганды обвинение Журавеля в связях с Украиной

31 января 2024, 04:33

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Заявления представителей гособвинения о связях жителя Волгограда Никиты Журавеля с Украиной не имеют правового значения, поскольку ему вменяется другой состав преступления, заявили опрошенные «Кавказским узлом» юристы. Такие вбросы стороной обвинения делаются с пропагандистскими целями, считают они.

Как сообщал «Кавказский узел», в прошедшем 29 января судебном заседании в Висаитовском районном суде Грозного, обвинение представило результаты судeбно-психиатрической экспертизы, показавшие, что Журавель психически здоров и отдавал себе отчет в совершаемом преступлении. Также было продемонстрировано видео с сожжением Корана, которое подсудимый признал. При этом гособвинение озвучило, что «по версии следствия, в рюкзаке, который был изъят у Журавеля, было обнаружено изображение герба Украины и лист бумаги с изображением перечеркнутой литеры "Z"».

2 ноября 2023 года суд в Грозном приступил к рассмотрению дела волгоградца Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Он обвинен в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и в хулиганстве. 13 октября 2023 года в суде Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал лишь в самом факте сожжения Корана, заявив, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Даже в соответствии с современным правоприменением хранение герба Украины и зачеркнутой литеры «Z» не является уголовным преступлением, считает руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", юрист Сергей Давидис.

«Либо дело должно быть возвращено в прокуратуру, если они решат, что совершено еще одно преступление, поскольку нет связи с действиями, являющимися предметом рассмотрения этого суда. Но это маловероятно, что дело вернут в прокуратуру на пересмотр», - заявил Давидис корреспонденту «Кавказского узла», комментируя информацию о найденных у Никиты Журавеля изображения герба Украины и листа бумаги с перечеркнутой литерой "Z".

При этом юрист отметил, что «следствию ничего не препятствует после вынесения приговора по уже рассматриваемому делу возбудить новое». «То, что [в деле] есть сейчас - никак не может быть квалифицировано связью с Украиной, мы таких показаний не слышали. Если ему хотят вменить дополнительный состав, то ничего не мешает по вынесению приговора по этому делу возбудить новое и расследовать. Он - случайный человек, который попал в эти жернова и является объектом показательной расправы, но он же не враг государства. Расправа и так показательна», - считает Давидис.

Само обвинение в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 2 статьи 148 УК РФ) и в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) юрист считает «сомнительными», умысел – «недоказанным», а «признание обвиняемого в таких обстоятельствах – весьма очевидны». «Квалификация по части 2 статьи 148 и по части 2 статьи 213 избыточна, всегда специальная норма превалирует над общей. По двум нормам одновременно невозможно квалифицировать деяние и сделано это для того, чтобы суровее наказать и продемонстрировать суровость преследования за посягательство на религиозные символы. Есть специальный состав административного правонарушения, предусматривающий взыскание за осквернение священных книг и т. д. При всей неприемлемости оскорбления чувств верующих, но тем не менее, закон предусматривает специальную норму. Часть 1 статьи 148 УК РФ можно обсуждать, если будет доказан умысел с целью на оскорбление чувств верующих и там в любом случае до одного года, но это деяние не было совершено в месте отправления обрядов. Вся эта конструкция весьма сомнительна», - считает Сергей Давидис.

Преследование за сожжение Корана дало некоторую поддержку Журавелю в публичном пространстве со стороны русских националистов, отмечает собеседник. «В соцсетях есть отклики и выражение возмущения и, соответственно, для того, чтобы его опорочить - приписывают связь с Украиной. Чтобы патриотически настроенные националисты не поддерживали его, чтобы его образ был непривлекательным, их ксенофобия не находила своей пищи, поскольку «он не свой, а сторонник Украины». С самого начала разные официальные лица декларировали, что все сделано по заданию украинских спецслужб, но доказательств нет, дело чисто пропагандистское. И тут никакие юридические аргументы не важны. Публично провозгласить, что он связан с Украиной, дать пропаганде говорить об этом – этого вполне достаточно. Если бы были основания - их бы добавили на этапе следствия. То, что вменено уже - абсолютно несуразно и несоразмерно предполагаемой общественной опасности, потому не думаю, что ему что-то будут вменять еще», - заключил Давидис.

Адвокат московской коллегии адвокатов Мики Арапиев, в свою очередь, считает, что обе статьи - и 148, и 213 УК РФ - вменять по делу возможно. «У этих статей разный состав и они вменяются не за одно деяние, соответственно», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он отметил, что утверждения гособвинения о связи обвиняемого с Украиной не имеют правового значения и преследуют пропагандистские цели. «Делается это в целях пропаганды, чтобы придать другую окраску истории. Но правового значения это не имеет, раз не вменяется другой состав», - заключил адвокат.

Адвокат Юлия Антонова, представляющая интересы Журавеля в суде, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что дело находится на стадии судебного следствия, однако от комментариев о его ходе воздержалась. «На стадии судебного следствия, рассматриваем доказательства. Комментариев не даю», - сказала Антонова.

Гособвинение в суде представляет прокурор Милана Байтаева, которая участвовала в суде над Ибрагимом Янгулбаевым, представляла гособвинение по делу правозащитника Оюба Титиева.

Судебное слушание началось 29 сентября 2023 года, по делу состоялось 12 заседаний, из которых 10 были отложены по разным причинам, следует из информации на сайте Висаитовского районного суда города Грозный. Следующее судебное заседание назначено на 7 февраля на 10.00 утра.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал 25 сентября 2023 года видеозапись, на которой его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, и в том числе высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

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