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08:44, 3 октября 2024

Никита Журавель обвинен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденному за сожжение Корана волгоградцу Никите Журавелю утверждено обвинение в государственной измене, сообщила Генпрокуратура.

Как информировал "Кавказский узел", что 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 25 июля стало известно, что Журавель отказался обжаловать приговор.

О том, что Никита Журавель обвинен в госизмене, сегодня в своем телеграм-канале сообщила Генпрокуратура.

"Помните Никиту Журавеля, того самого, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети? В феврале за оскорбление чувств верующих его приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии. Так вот, ему грозит новый срок по статье о государственной измене – прокуратура уже утвердила обвинительное заключение", – сказано в сообщении.

Напомним, 20 мая 2023 года силовики задержали Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР дал указание передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной.

25 сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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Автор: "Кавказский узел"

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