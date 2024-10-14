Юристы прокомментировали новые обвинения против Журавеля

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Статья о государственной измене, которую вменили волгоградцу Никите Журавелю, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Дело Журавеля имеет признаки преследования по политическим мотивам, указала правозащитница.

Как информировал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Грозном приговорил волгоградца Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. 3 октября Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела о государственной измене.

Обвинение на стадии предварительного расследования и суда утверждало, что Никита Журавель "передал видео с записью о сожжении Корана сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты". Однако этот состав преступления вменен Журавелю при рассмотрении дела о сожжении Корана не был. Обвинительное заключение утверждено спустя полтора года после задержания Журавеля.

Необоснованные обвинения Журавеля, отсутствие права на судебную защиту и состязательность в условиях, при которых проходил основной процесс и новое дело, делают его политзаключенным, заявила руководитель Комитета "Гражданское содействие"*, член Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"* Светлана Ганнушкина*.

"Сожжение Корана – это безобразие, хулиганство и оскорбление чувств людей, относящихся к Корану как к священному писанию. Это также оскорбление и для тех, кто воспринимает Коран как исторический документ. Многим было бы полезно следовать этой книге. Он извинился и признал, что поступил неправильно, но Украина здесь ни при чем. Какая связь с Украиной, чтобы она подговаривала Журавеля на бессмысленный поступок, ей сейчас до этого?" – сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы поступок Журавеля просто рассмотрели в рамках закона и назначили наказание, даже строгое, то он бы не являлся политзаключенным. Но передача его дела в Чечню, где плохо соблюдаются права человека, а затем последующее избиение в СИЗО сыном Кадырова делают дело Журавеля политическим, пояснила она. "С того момента как его перевели туда, он стал политическим заключенным", – сказала Ганнушкина*.

Она также выразила сомнения в показаниях Журавеля, где он признается в сотрудничестве со спецслужбами Украины, будто бы по заданию которых сжег Коран.

"Якобы все это делается для защиты ислама. Но на самом деле такие поступки только дискредитируют ислам, а не защищают его. Если бы я была верующей, мусульманкой, даже я чувствовала бы себя оскорбленной тем, что такие вещи [репрессии] поощряются как будто от имени ислама. Я не вижу оснований верить в показания Журавеля", – отметила правозащитница.

Человек под давлением может признаться в различных преступлениях, пояснила Ганнушкина.

Обвинение в госизмене, предъявленное Журавелю спустя полтора года после задержания и отдельно от уже рассмотренного судом дела о сожжении Корана, объясняется волокитой следствия, работающего с нарушением сроков, считает адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Голенко.

"Это обычная волокита следственных органов, в настоящее время органы предварительного расследования в общей своей массе работают с нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства (статья 6.1 УПК РФ), конечно, с молчаливого согласия правосудия, то есть суда и надзирающих органов", – сказал Голенко корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно мотивов, которые преследуются новым уголовным делом в отношении Журавеля, адвокат указал на то, что показания, зафиксированные в протоколе, в реалиях СВО не могли остаться без внимания следствия.

"Расценивать можно по-разному, но ключевой момент – это наличие или отсутствие состава преступления. Исходя из ситуации и настоящего времени (проведение специальной военной операции) такие показания, зафиксированные в протоколе допроса, будут явным и очевидным поводом для дополнительного расследования и установления этих обстоятельств заинтересованными в выслуге (заслуге) должностными лицами. А как итог, вкупе с обвинительной системой – дополнительное уголовное дело и приговор суда", – сказал юрист.

Наказание по новому обвинению Журавелю предусматривает до пожизненного лишения свободы, подчеркнул он.

"При квалификации нового дела по статье 275 или 276 УК РФ, ("Государственная измена" и "Шпионаж") – и в том, и другом случае – это от 10-12 до 20 лет лишения свободы или иное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Период пребывания в СИЗО или иная мера [пресечения] исключается из срока, берется в зачет", – пояснил Голенко.

Адвокат Московской коллегии адвокатов Мики Арапиев выразил сомнение в том, что уголовное дело о госизмене является местью Журавелю за сожжение Корана.

"Думаю, месть за сожжение занимает в их головах последнее место. Да и вообще этот цирк с Журавелем никакой логике не поддается. Сложно сказать, почему вменяют спустя 1,5 года, но его же [этот состав] можно вменить в любое время. Наказание по этим статьям грозит до 20 лет. Срок пребывания под стражей засчитывается 1:1. Один день в СИЗО равен одному дню в колонии", – сказал Арапиев корреспонденту "Кавказского узла".

Родные Никиты Журавеля отказались от комментариев, а адвокат Юлия Антонова, которая вела его защиту по делу о сожжении Корана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что она в новом деле интересы Журавеля не представляет.

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