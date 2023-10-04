Источники сообщили об отказе возбуждать дело об избиении Журавеля сыном Кадырова

04 октября 2023, 14:48

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Полиция после проверки отказалась возбудить в отношении Адама Кадырова уголовное дело об избиении волгоградца Никиты Журавеля в изоляторе, сообщили источники. Суд в Грозном назначил дату первого заседания по делу Журавеля, обвиненного в сожжении Корана.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения волгоградца Никиты Журавеля, арестованного в Грозном по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Поступком Адама Кадырова и публикацией его отца возмутились члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева, а омбудсмен Татьяна Москалькова призвала соблюдать закон в обращении с арестованными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не хочет" комментировать инцидент.

Об избиении Журавеля сыном Кадырова стало известно еще 16 августа, информацию об этом обнародовала омбудсмен Татьяна Москалькова. Тогда поступок сына Кадырова одобрили приближенные главы Чечни - советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Полиция закончила проверку по избиению Никиты Журавеля и отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку уголовная ответственность за преступления такого рода предусмотрена для людей от 16 лет, а Адам Кадыров не достиг этого возраста, сообщил сегодня телеграм-канал "База".

Проверку избиения задержанного начали ещё 18 августа, тогда в полиции Грозного зарегистрировали сообщение о причинении телесных повреждений Никите Журавелю, говорится в публикации.

Дело Журавеля поступило в суд

Уголовное дело Никиты Журавеля поступило в Висаитовский райсуд Грозного. Волгоградец обвинен по статьям о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 2 статьи 148 УК РФ), а также в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщил 2 октября районный суд.

"В отношении обвиняемого органом предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10.00 мск 9 октября 2023 года", – говорится в публикации на сайте суда.

Часть 2 статьи 148 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы, часть 2 статьи 213 УК РФ – до семи лет лишения свободы.

Напомним, 28 сентября Кремль сообщил о встрече Кадырова и Путина, однако в расшифровке встречи, которая опубликована на сайте Кремля, вопрос скандала с Журавелем не поднимался.

Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, рассказали "Кавказскому узлу" востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев. "Просто так взять и применить насилие нельзя. То есть человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал, в частности, Ярлыкапов.

Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

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