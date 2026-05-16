×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:24, 16 мая 2026

Изменение ветра позволило Анапе избежать второго масштабного загрязнения пляжей

Пятно нефтепродуктов день за днем отодвигалось от побережья анапы. Скриншот фото "Сканекс" https://www.scanex.ru/company/news/vtoroy-katastroficheskiy-razliv-nefteproduktov-v-kerchenskom-predprolive-i-ego-evolyutsiya-v-chernom/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятно нефтепродуктов, которое было обнаружено в Черном море 11 апреля, предположительно стало результатом атаки БПЛА по танкеру. Оно обошло берег близ Анапы и лишь незначительно затронуло российское побережье. 

Как писал "Кавказский узел", за неделю к 16 апреля с пляжей Анапы в реабилитационный центр на Жемчужной доставлено более 650 испачканных в нефтепродуктах птиц.

Пятно нефтепродуктов, которое двигалось в сторону Анапы, было обнаружено 11 апреля в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников.  

В апреле 2026 года в Чёрном море произошёл второй крупный разлив нефтепродуктов после катастрофы с танкерами «Волгонефть». 11 апреля огромное нефтяное пятно визуально обнаружили в нескольких километрах от побережья Витязево и Анапы. Одним из первых признаков загрязнения стали птицы, погибшие от нефти, пишет проект "Прозрачный мир".

Спутниковые данные показали, что разлив начал формироваться раньше. 7 апреля рядом с танкером Sofia южнее Керченского пролива спутник Sentinel-1 зафиксировал U-образный нефтяной след длиной 12,5 км; предполагается, что разлив произошёл в ночь с 6 на 7 апреля. Одной из вероятных причин называют последствия атак БПЛА на нефтеналивные суда.Пятно начало быстро расти и дрейфовать в сторону побережья. 12 апреля площадь загрязнения достигла около 117 квадратных километров;   19 апреля — более 590 квадратных километров;   20 апреля площадь фрагментированного пятна превысила 1200–1500 квадратных километров,  говорится в исследовании, котрое подготовила компания "Сканэкс" совместно с экспертами Института океанологии РАН

По данным спутников, нефтепродукт постепенно растягивался течениями и ветром, смещаясь в открытое море к юго-западу от Керченского пролива и в сторону Крыма. После штормов 23–24 апреля компактное пятно распалось на длинные полосы протяжённостью до 130–140 км. Отдельные загрязнения фиксировались вплоть до 7 мая, а 8–9 мая небольшие пятна мазута обнаружили на пляжах юго-западного Крыма в районе Балаклавы и Севастополя.

Эксперты отдельно отмечают, что форма пятна и его фрагментация указывают именно на тяжёлый нефтепродукт. Предположительно, это мог быть флотский мазут, тяжёлый газойль или вакуумный дистиллят.

Анапская агломерация, по оценке специалистов, избежала второго масштабного загрязнения в основном из-за изменения ветра.

"Только с помощью данных космической радиолокации удалось проследить, проанализировать и оценить эту катастрофическую ситуацию, в том числе определить основное направление дрейфа и параметры этого разлива. Продолжительная сохранность пятна на поверхности моря может означать значительные больший объем разлива, чем предполагалось ранее, и еще более тяжелый и вязкий нефтепродукт в эмульгированном виде, чем мазут. Интересно и то, что после того как это пятно покинуло территориальные воды РФ, к нему был потерян интерес, как со стороны российских экологов, так и государственных структур. А в итоге, случилось так, что исключительно благодаря природным факторами, а именно гидрометеорологическим условиям, резко изменившимся в период с 12 на 13 апреля, удалось избежать второго масштабного загрязнения побережья и пляжей Анапской агломерации, хотя некоторая и незначительная часть нефтепродукта осталась в прибрежной зоне и была выброшена на берег", - приводятся в публикации на сайте «СКАНЭКС» слова Андрея Иванова из Института океанологии  РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:20, 16 мая 2026
Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО
17:24, 16 мая 2026
Активисты в Ереване потребовали освободить российских политзаключенных
12:27, 16 мая 2026
Трое военных из Волгоградской области объявлены убитыми в боях
11:30, 16 мая 2026
Число заблокированных дагестанских сёл выросло до девяти
09:34, 16 мая 2026
Атака беспилотников зафиксирована на Кубани
08:36, 16 мая 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Уборка пляжа в Туапсе. Стоп-кадр видео администрации Тимашевского района от 15.05.26, https://t.me/timashevsk_adm/7591.
15:23, 16 мая 2026
Эколог посетовал на хаотичность в очистке пляжей Туапсе
Медицинский центр «Новомед Дети». Фото с сайта медцентра https://новомед.дети/
13:26, 16 мая 2026
Врач детского медцентра в Новороссийске столкнулась с угрозами из-за смерти пациента
09:34, 16 мая 2026
Атака беспилотников зафиксирована на Кубани
00:58, 16 мая 2026
Топ-менеджеры кубанского "Газпрома" приговорены к длительным срокам
22:35, 15 мая 2026
Кубанский журналист заочно приговорен к принудительным работам
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше