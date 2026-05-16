Изменение ветра позволило Анапе избежать второго масштабного загрязнения пляжей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Пятно нефтепродуктов, которое было обнаружено в Черном море 11 апреля, предположительно стало результатом атаки БПЛА по танкеру. Оно обошло берег близ Анапы и лишь незначительно затронуло российское побережье.
Как писал "Кавказский узел", за неделю к 16 апреля с пляжей Анапы в реабилитационный центр на Жемчужной доставлено более 650 испачканных в нефтепродуктах птиц.
Пятно нефтепродуктов, которое двигалось в сторону Анапы, было обнаружено 11 апреля в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников.
В апреле 2026 года в Чёрном море произошёл второй крупный разлив нефтепродуктов после катастрофы с танкерами «Волгонефть». 11 апреля огромное нефтяное пятно визуально обнаружили в нескольких километрах от побережья Витязево и Анапы. Одним из первых признаков загрязнения стали птицы, погибшие от нефти, пишет проект "Прозрачный мир".
Спутниковые данные показали, что разлив начал формироваться раньше. 7 апреля рядом с танкером Sofia южнее Керченского пролива спутник Sentinel-1 зафиксировал U-образный нефтяной след длиной 12,5 км; предполагается, что разлив произошёл в ночь с 6 на 7 апреля. Одной из вероятных причин называют последствия атак БПЛА на нефтеналивные суда.Пятно начало быстро расти и дрейфовать в сторону побережья. 12 апреля площадь загрязнения достигла около 117 квадратных километров; 19 апреля — более 590 квадратных километров; 20 апреля площадь фрагментированного пятна превысила 1200–1500 квадратных километров, говорится в исследовании, котрое подготовила компания "Сканэкс" совместно с экспертами Института океанологии РАН
По данным спутников, нефтепродукт постепенно растягивался течениями и ветром, смещаясь в открытое море к юго-западу от Керченского пролива и в сторону Крыма. После штормов 23–24 апреля компактное пятно распалось на длинные полосы протяжённостью до 130–140 км. Отдельные загрязнения фиксировались вплоть до 7 мая, а 8–9 мая небольшие пятна мазута обнаружили на пляжах юго-западного Крыма в районе Балаклавы и Севастополя.
Эксперты отдельно отмечают, что форма пятна и его фрагментация указывают именно на тяжёлый нефтепродукт. Предположительно, это мог быть флотский мазут, тяжёлый газойль или вакуумный дистиллят.
Анапская агломерация, по оценке специалистов, избежала второго масштабного загрязнения в основном из-за изменения ветра.
"Только с помощью данных космической радиолокации удалось проследить, проанализировать и оценить эту катастрофическую ситуацию, в том числе определить основное направление дрейфа и параметры этого разлива. Продолжительная сохранность пятна на поверхности моря может означать значительные больший объем разлива, чем предполагалось ранее, и еще более тяжелый и вязкий нефтепродукт в эмульгированном виде, чем мазут. Интересно и то, что после того как это пятно покинуло территориальные воды РФ, к нему был потерян интерес, как со стороны российских экологов, так и государственных структур. А в итоге, случилось так, что исключительно благодаря природным факторами, а именно гидрометеорологическим условиям, резко изменившимся в период с 12 на 13 апреля, удалось избежать второго масштабного загрязнения побережья и пляжей Анапской агломерации, хотя некоторая и незначительная часть нефтепродукта осталась в прибрежной зоне и была выброшена на берег", - приводятся в публикации на сайте «СКАНЭКС» слова Андрея Иванова из Института океанологии РАН.
Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
