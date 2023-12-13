Сельчане призвали Путина помешать строительству мусорного полигона в Новой Ураде

13 декабря 2023, 12:30

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Жители Кумторкалинского района в видеообращении к Владимиру Путину попросили не допустить строительства мусорного полигона в селе Новая Урада. Обращения к местным властям не дали результата, пожаловались они.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября несколько сотен жителей Кумторкалинского района на акции протеста в селе Новая Урада потребовали от властей отменить строительство мусорного полигона около бархана Сарыкум. Полигон нанесет вред экологии и здоровью людей, заявили они. Жители Новой Урады рассказали, что техника расчищает участок, где запланировано строительство полигона.

17 апреля жители села Новая Урада потребовали отменить строительство мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу.

Жители Кумторкалинского района записали коллективное обращение к Владимиру Путину в преддверии его "прямой линии" с жителями страны, намеченной на 14 декабря, сообщает сегодня "Новое дело".

"В своем вопросе они затронули тему строительства мусорного полигона в селе Новая Урада. Местные жители опасаются экологической катастрофы, который может представлять в будущем этот объект. Выбранная локация под строительство полигона расположена впритык населенных пунктов, у федеральной трассы, Канала Октябрьской революции, горячих источников и бархана Сарыхум. Джамаат района потерял надежду на положительную реакцию местной власти, и надеется, что команда Путина лично проверит законность его возведения", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором видны несколько десятков мужчин и женщин разного возраста. Обращение к президенту от имени собравшихся поочередно озвучили несколько человек.

В частности, женщина, представившаяся многодетной матерью из села Новая Урада, заявила, что попытки "достучаться до властей" воспринимаются чиновниками как попытки дестабилизировать обстановку. "Куда нам обращаться, уважаемый Владимир Владимирович? Помогите нам, пожалуйста", - говорит женщина на видео.

"Мы надеемся, что вы обратите внимание на это и прекратите это строительство мусорного полигона. Места сколько угодно есть, это специально, умышленно строится, несмотря на то, что здесь заповедник, несмотря на то, что здесь 20 скважин готовой нефти, здесь горячие источники, здесь должен быть курорт, а не мусорная свалка в 20 метрах от трассы Ростов – Баку. Это будет как визитная карточка Дагестана – мусорная свалка высотой в пять этажей! Мы вас умоляем, мы вас просим: остановите, пришлите сюда своих представителей и прекратите этот бардак в Дагестане", – возмущенно говорит на видео еще один выступающий.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на сайте MoiDagestan.

Напомним, в мае строительство мусорного полигона было приостановлено после того, как природоохранная прокуратура обнаружила на стройке нарушения. Подрядчик провел работы по строительству полигона без разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы, сообщила прокуратура. 2 мая Минприроды Дагестана заявило, что проект прошел государственную экспертизу и "на данный момент проходит экологическую экспертизу".

Жители Новой Урады подали иск с требованием проведения общественной экологической экспертизы строительства. Они трижды обращались в Кумторкалинский райсуд, но тот дважды оставил жалобу без рассмотрения, а в третий раз вернул обращение заявителям, указав, что оно подписано неуполномоченным лицом. 31 октября Верховный суд Дагестана признал незаконным отказ районного суда в рассмотрении иска.

Судебная тяжба с властями района вызвана отсутствием информации о результатах экологической экспертизы проекта мусорного полигона, рассказал "Кавказскому узлу" представитель инициативной группы сельчан. Местные жители готовы привлечь к проведению экспертизы экологов и активистов и настаивают на проведении общественных обсуждений экспертизы.

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