Погорельцы в Нальчике сочли недостаточными выплаты от администрации

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По 100 тысяч рублей после пожара в доме на улице Калмыкова получили только 13 семей, жильцам одного этажа выплатили по 50 тысяч, остальным пострадавшим не перечислили ничего, рассказали погорельцы "Кавказскому узлу".

Как писал "Кавказский узел", жильцы многоквартирного дома по улице Калмыкова в Нальчике, которые лишились имущества в результате пожара, попросили чиновников помочь с временным жильем. По словам пострадавших, представители властей ограничились обещаниями выплатить по 100 тысяч рублей и отремонтировать дом.

Временно исполняющий обязанности мэра Нальчика Азаматгерий Ашхотов встретился с жильцами дома №241 по улице Калмыкова, где 18 мая произошел пожар. В ходе встречи чиновник “дал необходимые разъяснения” по волнующим погорельцев вопросам, сообщила 2 июня пресс-служба муниципалитета. По сообщению чиновников, пострадавшим уже перечислена единовременная выплата “в размере до 100 тысяч рублей”.

На встрече жителям была представлена “визуализация будущего облика дома после завершения ремонтных работ”. Сейчас в доме идут работы по очистке шестого этажа, уже проведена проверка электрических систем, а на 3 июня запланирована инспекция газового оборудования.

“Первый - четвертый этаж, с 10 по 20 июля они смогут уже заселиться. Частично уже будет кровельное покрытие завершено”, – заявил, в частности, Ашхотов.

Не все пострадавшие получили выплаты

Сейчас пострадавшие при пожаре временно расселены в гостинице «Кавказская пленница», расположенной за чертой города. Погорельцы уточнили, администрация Нальчика выделила по 100 тысяч единовременной выплаты 13 семьям, квартиры которых сгорели полностью. Жителям квартир на пятом этаже выплатили по 50 тысяч рублей, а остальным не выделили никакой компенсации, хотя у многих в квартирах все пришло в негодность.

Администрация планирует восстановить шестой этаж и крышу, а также сделать ремонт на пятом этаже в коридоре, сообщила жительница дома Валерия Переяслова, которая в результате пожара получила острое отравление продуктами горения.

“Исполняющий обязанности мэра говорит, что вопрос с кровлей должен решиться в ближайшие выходные, после чего жители с 1 по 4 этажи смогут вернуться в свои квартиры. Между тем многие люди остались без всего - сгорела одежда, деньги и другие личные вещи", - рассказала Переяслова в своем Instagram*.

Пожар произошел по вине газовиков

В момент пожара в доме проводились работы по замене газового счетчика, напомнила корреспонденту «Кавказского узла» жительница дома Камилла Зашаева, у которой полностью сгорела квартира и все, что в ней было. По ее данным, прокуратура Нальчика направила представление в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», но ведомство на него еще не отреагировало.

“По факту пожара ведется следствие, оно еще не закончилось, но уже установлено, что причиной пожара стали действия газовиков”, - подчеркнула потерпевшая.

По словам Камиллы Зашаевой, в тех квартирах, которые уцелели, но были залиты водой, образовалась плесень. Сейчас она с ребенком-инвалидом проживает на съемной квартире, которую снимает за свой счет. Сгоревшую квартиру Зашаева также купила на собственные средства. «Нам никто ничего не обещает», - сказала она.

Юрист объяснил порядок истребования компенсации

За помощь потерпевшим при пожаре отвечают муниципальные власти: они могут разрешить ситуацию по своему усмотрению, выделив погорельцам фиксированную сумму или жилье. Отдельного закона, который бы регламентировал суммы и порядок выплат пострадавшим при пожаре, нет - все зависит от заключения экспертизы, которую обязаны провести сотрудники МЧС, руководствуясь Федеральным законом «О пожарной безопасности», сообщил нальчикский юрист Олег Сергеев, комментируя ситуацию со сгоревшим домом.

«Если, как жильцы указывают, пожар возник из-за некачественно выполненной работы по замене счетчика работниками горгаза, то потерпевшие вправе предъявить иски ведомству. Однако для этого придется провести расследование и представить доказательства», - пояснил юрист корреспонденту “Кавказского узла”.

Заключение экспертизы, которая подтвердит, что пожар возник не по вине жильцов, позволит потерпевшим претендовать на компенсацию вреда за счет бюджета. Пока люди не могут вернуться в свои квартиры, городские власти могут предоставить им временное жилье в маневренном фонде, если таковой имеется, либо снимать для них жилье в течение полугода, добавил юрист.