Азербайджанские активисты раскритиковали президента за подписание закона о партиях

11 января 2023, 16:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, не дождавшись заключения Венецианской комиссии, подписал закон "О политических партиях", который дискредитирует Азербайджан в глазах международного демократического сообщества, указали азербайджанские оппозиционеры и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане, считая, что он носит реакционный характер. 21 ноября на сайте Милли Меджлиса был опубликован обновленный вариант проекта закона , в котором был изменен ряд положений. Однако оппозиция раскритиковала и обновленный вариант законопроекта. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 16 декабря принял в заключительном - третьем - чтении новый закон о политических партиях. Закон принят 102 голосами "за" при одном "против". Документ вступает в силу после подписания его президентом. Оппозиция расценила этот документ как антидемократический акт.

Согласно обновленной версии закона, которую принял парламент и подписал президент, учредителями партий могут выступить "не менее 50 граждан", тогда как в первоначальной редакции допускалось учреждение партии "не менее 200 гражданами". Также отсутствует требование, согласно которому учредителями партии могут быть лица, не менее 20 лет постоянно проживающие на территории Азербайджана. В два раза - с 10 тысяч до 5 тысяч - сокращено и требование по числу членов партии для ее государственной регистрации. При этом весь список членов необходимо представить в специальный государственный реестр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня новый закон "О политических партиях", он опубликован на официальном сайте главы государства и с этого дня считается вступившим в силу.

Председатель партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгар Мамедов негативно оценил утверждение документа президентом страны до представления заключения Венецианской комиссии Совета Европы.

"Новый проект закона о политических партиях вызвал критику не только у оппозиционных организаций страны, но и гражданского общества. Наша партия добилась, чтобы Совет Европы затребовал экспертное заключение своей специализированной структуры - Венецианской комиссии. Предполагалось, что с учетом замечаний и рекомендаций Венецианской комиссии документ должен был быть переработан. Ровно через два месяца, к 11 марта, Венецианская комиссия должна представить свое заключение по законопроекту о политических партиях. Подписание закона до экспертизы Венецианской комиссии и учета ее рекомендаций означает, что ее заключение будет крайне негативным", - сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Мамедов сообщил, что ReAl обращалась в Мониторинговый комитет ПАСЕ, чтобы он обеспечил запуск экспертизы по закону о партиях Венецианской комиссии Совета Европы. Мамедов отметил, что 14 декабря 2022 г.Мониторинговый комитет принял решение о выдаче Венецианской комиссией "Срочного заключения".

По мнению Мамедова, принятые властями два закона, о медиа и о политических партиях, будут "дискредитировать Азербайджан в глазах международного демократического сообщества".

"Критика международных организаций, принятых властями Азербайджана законов будет справедливой", - сказал Мамедов.

Новый закон "О медиа" предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров также выразил сожаление по поводу принятия закона о политических партиях.

"Этот закон серьезно ограничивает право граждан на участие в политической жизни. При таком законе будет сложно создавать политические партии из-за высокого количественного ценза членов организаций. Партии будут вынуждать представлять списки своих членов в Минюст и это позволит оказывать давление на них, чтобы вынудить отказаться от политической деятельности. Правительство предпочитает жесткость в управлении и не готово к демократическим реформам в политической и правовой сферах", - сказал Сафаров.

Новый закон является "реакционным" и нарушающим статьи 11 (Свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркнул глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Новый закон, поспешно принятый парламентом и также быстро утвержденный президентом позволяет властям еще больше ограничить деятельность политических сил, жестко контролировать их, усилить давление на активистов оппозиционных организаций, произвольно отменять регистрацию действующих структур и предотвращать создание новых. Незарегистрированные партии окажутся вне закона и это противоречит принципам демократии", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Закон о политических партиях фактически направлен на устранение политического плюрализма, сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймур Хази.

"Закон нарушает свободу выражения и объединений. По новому закону партии, не получившие государственной регистрации, не смогут заниматься политической деятельностью. Любой неугодной власти партии теперь можно отказать в регистрации и потом объявить ее вне закона", - подчекнул он.

При этом Хази отметил, что обжалование отказа в регистрации бессмысленно. "Суды под контролем власти, и они не станут объективно рассматривать жалобы партий на отказ в регистрации. Вообще ценз о численности членов партии для регистрации (для регистрации партии в ней должно насчитываться не менее 5 тысяч членов, - Прим. "Кавказского узла") абсурден. Влияние партии должно определяться не числом формальных членов, а количеством голосов, набираемых на выборах, массовостью, проводимых ею демонстраций и поддержки ее инициатив", - сказал Хази.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.