Суд отказался признать незаконным обыск у Ибадоглу

11 августа 2023, 17:51

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Суд в Баку отказался удовлетворить жалобу защиты оппозиционного политика Губада Ибадоглу о незаконности обыска. Защита намерена подать апелляцию на это решение. Адвокат и брат Ибадоглу заявили об ухудшении его самочувствия.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты на отказ перевести из СИЗО под домашний арест оппозиционного политика Губада Ибадоглу. 52-летний лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия находится под арестом с 23 июля, он обвинен в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу отверг обвинения и заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 4 августа врачи, обследовавшие Ибадоглу, сообщили об ухудшении его состояния.

В день задержания Ибадоглу в провластные азербайджанские СМИ сообщили со ссылкой на проправительственную турецкую газету Yeni Şafak о задержаниях четырех человек, связанных с FETО - организацией религиозного проповедника Фетуллаха Гюлена, которую Турция признала террористической. "Один из бывших лидеров FETO в Азербайджане Дойруш Джафаров, отвечающий за финансовые дела организации Гумрах Абдурахманов, директор центра Yurd Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев (...) длительное время продвигали свои идеи в образовательных центрах FETO в Азербайджане и предпринимали шаги по привлечению молодых людей в организацию", - писал Report.az. На следующий день стало известно, что этим людям, как и Ибадоглу, предъявлено обвинение по статье о фальшивомонетничестве.

В Наримановском районном суде Баку 11 августа состоялось рассмотрение жалобы защиты оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу на неправомерность проведения обыска в квартире в Наримановском районе Баку, в которой он прописан.

"Обыск был проведен вечером в день задержания Губада Ибадоглу, 23 июля. При этом не было представлено решение суда о проведении обыска. Отсутствие санкции суда лишает правовой основы проведение обыска и его результаты. Таким образом, используемые следствием как вещественные доказательства изъятые в ходе этого обыска предметы не могут считаться законными уликами. Следовательно, и уголовное преследование в таком случае Ибадоглу должно быть прекращено, или по крайней мере он должен быть освобожден из-под стражи, поскольку других весомых доказательств против него нет, если не считать утверждаемые следствием показаний другого лица", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова, подавшая от имени защиты жалобу.

По ее словам, Ибадоглу в суде сказал, что ни он, ни кто-либо из его семьи в этой квартире не проживали. "Губад Ибадоглу сказал, что долгое время проживал в США и Европе, где занимался научно-педагогической деятельностью. Он только приехал в Баку. Он отметил, что "обнаруженные" в квартире "фальшивые" или "подлинные" доллары не имеют к нему никакого отношения. Однако суд в итоге не удовлетворил жалобу. Мы подадим апелляцию", - сказала адвокат.

Она отметила, что Ибадоглу чувствовал себя плохо, выглядел вялым.

Брат Ибадоглу Галиб Байрамов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня у политика повысилась температура. "Ему дали лекарство, но температура у него все равно была выше 37 градусов. Также внезапно у него упал сахар в крови до 4 ммоль/л, что является опасной отметкой. Возможно, он перенервничал или между приемами пищи возник большой перерыв. Вообще Губад испытывает большую психологическую напряженность. Ему не дают встреч с членами семьи, не позволяют связаться по телефону с сыном и дочерью, которые учатся за рубежом", - рассказал Байрамов.

Он также сказал, что квартира, в которой был проведен обыск, в 2012-2014 годах использовалась как офис Центра экономических исследований, который возглавлял Ибадоглу. "Но в 2014 году было заведено уголовное дело против многих НПО, был обыск тогда в этом офисе, были заморожены счета организации и центр прекратил деятельность. После этого в помещении проводились мероприятия Движения за демократию и благоденствие. Губад там не жил и члены его семьи не жили. Я иногда заходил туда. В день задержания Губада утром я пытался войти в квартиру, но не смог открыть ключом. Очевидно, до этого в квартиру было проникновение и замок повредили. Я сразу сообщил Губаду об этом. Он сказал, что сам приедет и разберется. Но через несколько часов его задержали", - сказал Байрамов.

По его мнению, "обнаруженные и изъятые" в квартире купюры на 40 тысяч долларов не имеют отношения Ибадоглу. "Мы не знаем, какие деньги там "фальшивые", какие "подлинные", но ясно одно: они не принадлежат Губаду, их туда подложили, а потом провели обыск. Только спустя неделю провели обыск в квартире, в которой проживала семья Губада и на их даче и ничего крамольного там не нашли", - отметил Байрамов.

В Наримановском районном суде подтвердили информацию о том, что жалоба защиты Ибадоглу отклонена.

Представители следственного органа – главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД оказались не доступны для комментариев.

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