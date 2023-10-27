Суд отказался освободить Ибадоглу под залог 

27 октября 2023, 14:24

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство защиты об освобождении оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу под имущественный залог. Защита не согласна с решением суда и намерена оспорить его в апелляционной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ обеспечить эффективную медицинскую помощь арестованному Губаду Ибадоглу. Состояние оппозиционера ухудшилось, рассказал его брат. Ранее, 4 октября, брат политика сообщил, что Губад Ибадоглу почти не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения проблемы с позвоночником. Защита уведомила ЕСПЧ о том, что власти Азербайджана не выполняют предписание обеспечить Ибадоглу эффективной медицинской помощью. Проблемы со здоровьем арестованного в Баку Губада Ибадоглу усугубились, но ему не назначают эффективного лечения, а родственникам не выдают результаты его медицинских обследований, рассказал брат политика 23 октября. Государство ответственно за здоровье заключенных, напомнил адвокат Ибадоглу.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике. Кроме того, власти Азербайджана обязаны регулярно информировать ЕСПЧ о результатах лечения оппозиционера.

В Наримановском районном суде Баку 26 октября состоялось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Ибадоглу и освобождении его под имущественный залог, которое было подано его адвокатами.

"Мы выдвинули ходатайство об освобождении Губада Ибадоглу из-под стражи в связи с серьезными проблемами со здоровьем, которые могут вызывать необратимый процесс. Губад Ибадоглу является больным сахарным диабетом II типа. На момент ареста он постоянно принимал лекарства. В период заключения уровень сахара в крови резко вырос. В СИЗО никаких мер не принимали. Только 3 августа врач изолятора рекомендовал увеличить дозу лекарства. Но и это не помогло... в начале октября ему назначили инсулин. Несмотря на то, что дозу инсулина с начальных 12 единиц периодически увеличивали, и сегодня ему вводят 18 единиц, сахар нормализовать не удается", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, эффективности лечения препятствуют условия содержания Ибадоглу.

"Больным диабетом необходимо быть побольше на свежем воздухе, много и быстро ходить в течение суток. Но в тесной камере СИЗО постоянно нехватка свежего воздуха, а возможностей для ходьбы в изоляторе нет. Высокий уровень сахара в крови уже вызывает негативные последствия. У Ибадоглу ослабло зрение, возникли проблемы с почками, врачи констатировали обезвоживание организма. У него усилились боли в спине, он нуждается в физиотерапевтических процедурах. 13 октября Ибадоглу провели медобследования в клинике, но до сих пор врачи ему не дали консультаций о лечении, также не выданы результаты обследований. Мы просили суд, чтобы хотя бы под имущественный залог его освободили из-под стражи, чтобы он, находясь на свободе, смог бы лечиться и поправить свое здоровье. Его семья представила документы на имущество, которое они готовы заложить для освобождения политика. То есть это стало бы материальной гарантией того, что, оставаясь на свободе, Ибадоглу не станет скрываться от следствия. К сожалению, в очередной раз наше ходатайство не было удовлетворено. Мы подадим апелляционную жалобу на решение суда", - сказала адвокат.

В Наримановском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что ходатайство об освобождении Ибадоглу под залог отклонено.

Напомним, сразу после задержания Ибадоглу 23 июля в провластных азербайджанских СМИ, а также в турецких медиа распространилась информация, что политик обвиняется в связях с организацией ФЕТО, признанной турецкими властями террористической. На следующий день стало известно, что ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана. По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Преследование политика и ученого вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Европарламент 14 сентября призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

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