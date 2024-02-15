Арест Губада Ибадоглу продлен на три месяца

15 февраля 2024, 16:43

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Суд в Баку оставил оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу под стражей до 24 мая. Защита назвала это решение необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", брат и адвокат Губаду Ибадоглу заявляли, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью. Доводы адвокатов, просивших о переводе тяжелобольного оппозиционера в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, были отвергнуты судом. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 10 января защита просила перевести Ибадоглу под домашний арест с учетом состояния его здоровья, но суд оставил в силе решение о содержании его под стражей.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Сегодня в Наримановском районном суде Баку было назначено судебное разбирательство по жалобе защиты Ибадоглу на невозвращение следствием близким оппозиционера его двух мобильных телефонов, изъятых при задержании политика, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

"Мы подали жалобы в связи с невозвращением мобильных телефонов Губада Ибадоглу, которые были изъяты при его задержании. Это смартфоны марки "Айфон", скорее всего, правоохранители не могут вскрыть их, поскольку не знают пароля. Если же они как-то сумели получить доступ к информации, то с начала следствия прошло полгода и было достаточно времени изъять и изучить содержание. Поэтому по любому, телефоны должны быть возвращены. Однако жалоба не была удовлетворена", - рассказала Садыгова.

По ее словам, уже когда Ибадоглу был доставлен в суд, стало известно, что состоится еще один процесс по его делу – о продлении срока следствия. "Вообще-то по законодательству адвокатов должны были заранее предупредить. Следствие ходатайствовало продлить срок предварительного заключения еще на три месяца. Мы указали на отсутствие такой необходимости. Более шести месяцев прошло после ареста Губада Ибадоглу и этого времени было вполне достаточно для проведения всех необходимых следственных действий. С другой стороны, если следствие необходимо еще времени, то в этот период не обязательно содержать Ибадоглу под стражей, тем более что у него серьезные проблемы со здоровьем и можно перевести под домашний арест. Однако суд не принял доводов защиты и продлил срок ареста еще на три месяца – до 24 мая", - продолжила Садыгова.

Она отметила, что защита обжалует оба решения в апелляционном суде. Брат Ибадоглу Галиб Байрамов сообщил об отсутствии позитивной динамики в состояния здоровья политика после назначения ему курса лечения.

"В конце прошлой недели Губаду назначили новый курс лечения в связи с невропатией, вызванной высоким уровнем сахара в крови в течение длительного периода после ареста. У него поражены нервные окончания в конечностях. Вчера (14 февраля) ему сделали четвертое вливание лекарств под капельницей, но сахар по-прежнему высокий, что нас сильно беспокоит. Это может привести к нарушению функций внутренних органов", - рассказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Ибадоглу необходимо провести ангиографические исследование сосудов, чтобы выявить проблемы с сердцем. "Мы в очередной раз обратимся в Главное медицинское управление Минюста для комплексного обследования Губада. К сожалению, к моему брату антигуманное отношение. Ему даже не позволяют звонить адвокатам", - сказал Байрамов.

В Наримановском районном суде подтвердили, что жалоба Ибадоглу отклонена. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Ранее, 13 февраля, в отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Ибадоглу находится "под наблюдением врачей", 9 февраля был обследован эндокринологом, сильных отклонений кровяного давления нет, он получает необходимое лечение, угрозы жизни нет.

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