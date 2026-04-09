Азербайджанские силовики возбудили дело против сына лидера «Мусульманского единства»

В Азербайджане начато уголовное дело против несовершеннолетнего сына заключенного лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде. Он обвиняется в избиении сверстницы, однако мать подростка заявила, что ее сын был спровоцирован.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное заключение под стражу Талеха Багирзаде и его сторонников Зульфугара Микаилова и Эльмана Агазаде. Суд обязал власти Азербайджана выплатить каждому из них 3900 евро компенсации за моральный ущерб и еще по 500 евро на возмещение судебных затрат.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.



Об инциденте с участием сына Багирзаде со ссылкой на источники 8 апреля сообщило агентство APA. Подросток спровоцировал конфликт и нанес травму девушке — жительнице поселка Бузовна, ударив её кулаком. «В связи с происшествием члены семьи пострадавшей обратились в правоохранительные органы. По данному факту в отделении полиции возбуждено уголовное дело», - говорится сообщении.

Однако супруга лидера ДМЕ Лейла Исмаилзаде заявила, что ее 17-летний сын был спровоцирован. По ее словам, инцидент произошёл 7 апреля, на спортивной площадке школы. “Дети играли в волейбол. Один из учеников начал материться при девочках, и мой 15-летний сын указал ему на непозволительном подобного поведения. После того, как этот ученик ушел, на площадку явились его другой одноклассник со своей двоюродной сестрой и они намеренно продолжили конфликт: стали оскорблять моего сына нецензурной бранью и бить его кулаками», - рассказала Исмаилзаде корреспонденту “Кавказского узла”.

За 15-летнего подростка заступился его 17-летний брат. «Когда моему другому сыну сообщили, что его брата избили. Он пришел на площадку и попытался разобраться в причинах нападения на его брата. Девушка, ударившая моего сына, заявила, что она “больна” и ее надо оставить в покое. Она набросилась на моего сына и дважды ударила его кулаками. Мой сын вынужден был защищаться и ответил девушке, у нее из носа потекла кровь”, - сказала Исмаилзаде.

Она подчеркнула, что результате инцидента ее 15-летний сын также получил травмы и в ходе медицинской экспертизы у него были подтверждены синяки и ссадины.

Исмаилзаде связала возбуждение дела против ее сына с боевыми действиями на Ближнем Востоке. “Мой муж Талех Багирзаде считает, что уголовное дело против нашего сына является частью этой кампании. Это и давление на моего мужа, который и из тюрьмы выражает свое отношение к политическим событиям. СМИ, распространяя искаженную информацию об инциденте, подчеркнули, что его участник – сын Талеха Багирзаде. Выставление несовершеннолетнего виновником инцидента не только неэтично, но и, как мне сказали юристы, нарушает презумпцию невиновности моего сына”, - сказала Исмаилзаде.

Она отметила, что несмотря на открытие уголовного дела в отношении ее сына меры пресечения пока не принято.

Как писал "Кавказский узел", арестованные в марте религиозные активисты в Азербайджане сталкиваются с ограничением базовых прав и заявляют о применении к ним физического давления. Движение "Мусульманское единство" сообщает об отсутствии связи с задержанными, тогда как их адвокаты считают действия следствия незаконными и готовят судебные жалобы.

Азербайджан дистанцируется от сторон конфликта на Ближнем Востоке, обеспечивает стабильную прокачку нефти по своей территории и рассчитывает получить прибыль от роста мировых цен на это сырье, указали ранее аналитики.

