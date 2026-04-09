Кавказский узел

09:45, 9 апреля 2026

Азербайджанские силовики возбудили дело против сына лидера «Мусульманского единства»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане начато уголовное дело против несовершеннолетнего сына заключенного лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде. Он обвиняется в избиении сверстницы, однако мать подростка заявила, что  ее сын был спровоцирован.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное заключение под стражу Талеха Багирзаде и его сторонников Зульфугара Микаилова и Эльмана Агазаде. Суд обязал власти Азербайджана выплатить каждому из них 3900 евро компенсации за моральный ущерб и еще по 500 евро на возмещение судебных затрат.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными. 


Об инциденте с участием сына Багирзаде со ссылкой на источники 8 апреля сообщило агентство APA. Подросток спровоцировал конфликт и нанес травму девушке — жительнице поселка Бузовна, ударив её кулаком. «В связи с происшествием члены семьи пострадавшей обратились в правоохранительные органы. По данному факту в отделении полиции возбуждено уголовное дело», - говорится сообщении.

Однако супруга лидера ДМЕ Лейла Исмаилзаде заявила, что ее 17-летний  сын был спровоцирован. По ее словам, инцидент произошёл 7 апреля, на спортивной площадке школы.  “Дети играли в волейбол. Один из учеников начал материться при девочках, и мой 15-летний сын указал ему на непозволительном подобного поведения. После того, как этот ученик ушел, на площадку явились его другой одноклассник со своей двоюродной сестрой и они намеренно продолжили конфликт: стали оскорблять моего сына нецензурной бранью и  бить его кулаками», - рассказала Исмаилзаде корреспонденту “Кавказского узла”.

За 15-летнего подростка заступился его 17-летний брат. «Когда моему другому сыну сообщили, что его брата избили. Он пришел на площадку и попытался разобраться в причинах нападения на его брата. Девушка, ударившая моего сына, заявила, что она “больна” и ее надо оставить в покое. Она набросилась на моего сына и дважды ударила его кулаками. Мой сын вынужден был защищаться и ответил девушке, у нее из носа потекла кровь”, - сказала Исмаилзаде.

Она подчеркнула, что результате инцидента ее 15-летний сын также получил травмы и в ходе медицинской экспертизы у него были подтверждены синяки и ссадины. 

Исмаилзаде связала возбуждение дела против ее сына с боевыми действиями на Ближнем Востоке. “Мой муж Талех Багирзаде считает, что уголовное дело против нашего сына является частью этой кампании. Это и давление на моего мужа, который и из тюрьмы выражает свое отношение к политическим событиям. СМИ, распространяя искаженную информацию об инциденте, подчеркнули, что его участник – сын Талеха Багирзаде. Выставление несовершеннолетнего виновником инцидента не только неэтично, но и, как мне сказали юристы, нарушает презумпцию невиновности моего сына”, - сказала Исмаилзаде.

Она отметила, что несмотря на открытие уголовного дела в отношении ее сына меры пресечения пока не принято.

Как писал "Кавказский узел",  арестованные в марте религиозные активисты в Азербайджане сталкиваются с ограничением базовых прав и заявляют о применении к ним физического давления. Движение "Мусульманское единство" сообщает об отсутствии связи с задержанными, тогда как их адвокаты считают действия следствия незаконными и готовят судебные жалобы. 

Азербайджан дистанцируется от сторон конфликта на Ближнем Востоке, обеспечивает стабильную прокачку нефти по своей территории и рассчитывает получить прибыль от роста мировых цен на это сырье, указали ранее аналитики. 

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
