Арестованный за участие в протестах грузинский активист объявил голодовку
Вахо Пицхелаури, арестованный по делу об акции протеста в день муниципальных выборов в Грузии, объявил голодовку в заключении. Число задержанных достигло 45.
Как писал "Кавказский узел", 7 октября прокуратура Грузии предъявила обвинения по статьям об участии в групповом насилии и попытке захвата объекта стратегического или особого значения (президентского дворца) 13 задержанным, в числе которых был и Вахо Пицхелаури. МВД Грузии отчиталось о задержании еще восьми человек и розыске четверых по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси 4 октября. В числе задержанных оказался 72-летний врач-педиатр Георгий Чахунашвили.
Вахтанг (Вахо) Пицхелаури - сообщил адвокату, что подвергся физическому насилию, оскорблениям и угрозам во время задержания. В январе Пицхелаури, который участвовал в протестах сторонников евроинтеграции Грузии, был похищен и избит неизвестными, но сумел сбежать. "Во время избиения ему сказали, что знают, кто он и чем занимается, что убьют его, если он не перестанет ходить на митинги", - рассказала 27 января "Кавказскому узлу" знакомая Пицхелаури Теона Панкевелашвили.
Вахо Пицхелаури сообщил о голодовке. "6 октября 2025 года «полицейские» в гражданской форме подвергли меня физическим и словесным оскорблениям. Это не что иное, как политическая месть, просто потому, что я люблю свою родину и делал и продолжаю делать всё возможное для её защиты", - приводит Publika выдержки из его письма.
Активист назвал свой арест "незаконным и несправедливым пленом". "Учитывая всё это, я решил прибегнуть к самой крайней форме протеста и объявить голодовку", - говорится в письме.
Сотрудники МВД Грузии задержали еще одного участника протестов в Тбилиси 4 октября, общее число достигло 45,сообщило сегодня ведомство
„По событиям в Тбилиси 4 октября сотрудниками МВД Грузии задержан еще один человек – гражданин А. С. 1987 года рождения", - процитировало сообщение МВД "Интерпрессньюс".
4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.
Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".
