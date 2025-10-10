×

13:36, 10 октября 2025

Арестованный за участие в протестах грузинский активист объявил голодовку

Вахо Пицхелаури. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1573795027353375&set=a.715406393192247 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вахо Пицхелаури, арестованный по делу об акции протеста в день муниципальных выборов в Грузии, объявил голодовку в заключении. Число задержанных достигло 45.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября прокуратура Грузии предъявила обвинения по статьям об участии в групповом насилии и попытке захвата объекта стратегического или особого значения (президентского дворца) 13 задержанным, в числе которых  был и Вахо Пицхелаури. МВД Грузии отчиталось о задержании еще восьми человек и розыске четверых по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси 4 октября. В числе задержанных оказался 72-летний врач-педиатр Георгий Чахунашвили. 

 Вахтанг (Вахо) Пицхелаури - сообщил адвокату, что подвергся физическому насилию, оскорблениям и угрозам во время задержания. В январе Пицхелаури, который участвовал в протестах сторонников евроинтеграции Грузии, был похищен и избит неизвестными, но сумел сбежать. "Во время избиения ему сказали, что знают, кто он и чем занимается, что убьют его, если он не перестанет ходить на митинги", - рассказала 27 января "Кавказскому узлу" знакомая Пицхелаури Теона Панкевелашвили.

Вахо Пицхелаури сообщил о голодовке. "6 октября 2025 года «полицейские» в гражданской форме подвергли меня физическим и словесным оскорблениям. Это не что иное, как политическая месть, просто потому, что я люблю свою родину и делал и продолжаю делать всё возможное для её защиты", - приводит Publika выдержки из его письма.

Активист назвал свой арест "незаконным и несправедливым пленом". "Учитывая всё это, я решил прибегнуть к самой крайней форме протеста и объявить голодовку", - говорится в письме.

Сотрудники МВД Грузии задержали еще одного участника протестов в Тбилиси 4 октября,   общее число достигло 45,сообщило сегодня ведомство

„По событиям в Тбилиси 4 октября сотрудниками МВД Грузии задержан еще один человек – гражданин А. С. 1987 года рождения", - процитировало  сообщение МВД "Интерпрессньюс".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Автор: "Кавказский узел"

