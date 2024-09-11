Студенты Волгоградского госуниверситета обеспокоены выселением из общежития

11 сентября 2024, 01:09

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Руководство Волгоградского государственного университета сообщила о намерении провести в здании общежития капитальный ремонт, который продлится три месяца. На этот период студентам предложено подселение к другим учащимся либо компенсация за съем жилья.

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) образован в 1980 году. В настоящее время в нем насчитывается 8 институтов и 30 кафедр. В Рейтинге лучших вузов России RAEX-100 за 2024 год занимал 82-ю позицию.

В сентябре 2024 года студенты ВолГУ забили тревогу. Появилась информация о том, что студенты, проживающие в университетском общежитии, будут выселены из своих комнат из-за капитального ремонта здания. На правах полной анонимности ребята рассказали кореспонденту «Кавказского узла» о своих переживаниях и тревогах.

Куда нам податься?

«Куда нам податься? В общаге живут в основном иногородние. Из районов. Большинство из малообеспеченных семей. Многим родители попросту не смогут снять квартиру в городе. Даже если студент стипендию получает, он не сможет снять на нее квартиру или подселение. В основном аренда квартиры сейчас в нелучшем районе города, ну, тысяч 12-13. У меня такой возможности, например, нет. Отец безработный, мама соцработник. Живут в дальнем районе. Отчисляться?» - сказала девушка, учащаяся на третьем курсе.

«Наш институт собрали в вузе, где в какой-то степени пошли на уступки: заверили, что конкретно наш институт выселять не будут. Мол, с местами у вас все в порядке. Но за другие институты, например ИЭУ (институт экономики и управления), сказать не могут», - сказал молодой человек, учащийся на втором курсе.

По его словам, руководство вуза обещало студентам, что ремонт продлится около трех месяцев. И в это время пройдет расселение студентов по четыре человека в трехместные комнаты. «Говорят, в качестве компенсации освободят от уплаты за общагу всех, кто проживает в тесных условиях. Обещали еще частично компенсировать съем жилья, если временно выселяться. Но тут сказать точно не могу. Переселение или выселение планируется на последней неделе сентября. Что касается жилья - все в индивидуальном порядке. Проректор заверил, что в крайнем случае временно выселять будут других, у кого есть возможность снимать жилье», - сказал молодой человек.

Другой студент усомнился в обещаниях руководства университета. Он не верит в то, что вуз как-то компенсирует выселенным из комнат студентам оплату за аренду жилья в городе. «И потом, что это за обещание такое: временно будут выселять тех студентов, у кого есть возможность платить за аренду жилья. Это вообще как определять будут? Будут у родителей требовать справки о доходах? Это вообще законно? Это же персональные данные, которые не могут вот так легко передаваться вузу», - сказал студент.

Почему ремонт не делали во время летних каникул?

Он отметил, что его деревня находится недалеко от города. Но дорога будет занимать не менее трех часов туда и обратно на маршрутке. «Это очень утомительно - мотаться в университет в тесной маршрутке полтора часа в одну сторону. Точно буду пропускать занятия и очень сильно уставать. Ну какая тут учеба. У нас программа и так сложная, а тут еще эти бытовые неурядицы. Придется как-то академ (академический отпуск) брать на время ремонта общаги. Но посчитает ли деканат это уважительной причиной - вопрос. И непонятно, почему ремонт не делали во время летних каникул - как раз два месяца у них было бы. В самый разгар учебы нам нервы трепят», - возмутился молодой человек.

В секретариате ВолГУ сообщили, что полная информация о ремонте общежития и размещении студентов содержится на сайте вуза. В заметке сообщается, что в 2024 году университету было выделено федеральное финансирование на капитальный ремонт общежития. На эти средства руководство вуза намерено «модернизировать более половины жилого фонда ВолГУ.

«Студенты из тех блоков, в которых будет производиться ремонт, будут переселены в другие комнаты. В связи с этим в университете разработаны индивидуальные меры поддержки для студентов: освобождение от оплаты за проживание на время проведения ремонтных работ и выделение материальной помощи», - утверждается в официальном сообщении ректората.

Также сообщается, что в 60 жилых блоках будет проведен комплексный капремонт с полной заменой инженерных коммуникаций с использованием современных материалов и технологий, а также обновлением мебельного фонда. С 2020 года ВолГУ планомерно занимается восстановлением и обновлением университетского имущественного комплекса при активном вовлечении студенчества. Студсовет общежития ВолГУ стал победителем Всероссийского конкурса Минобрнауки России на лучшую практику студенческого самоуправления в общежитиях вузов в 2023 году, а также одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучший студенческий совет общежития – 2022» в рамках Всероссийского форума студенческих советов общежитий. «Все возникающие вопросы, связанные с переселением, студенты могут задать на проводимых собраниях институтов, а также по телефонам своих деканатов», - сообщается в информационной заметке ректората.

«ВолГУ, выступающий в данном случае наймодателем, в договоре со студентами довольно подробно и здраво прописал то, что он должен делать в случае ремонта с необходимым отселением», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший преподаватель права ВолГУ Роман Мельниченко.

6 сентября стало известно, что бывший преподаватель Волгоградского госуниверситета, эксперт в области международного права Роман Мельниченко арестован на трое суток по обвинению в неповиновении полицейским, а также оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. 7 сентября Мельниченко вышел на свободу. Поводом для обвинения в неповиновении полицейским, по его словам, силовики назвали отказ показать паспорт.

По его словам, если наймодатель не выполняет условия соглашения, то к нему могут быть применены меры гражданско-правового характера - обращение в суд. Но вопрос студенческого общежития ВолГУ носит не только частный, но и публичный интерес.

Правовед напомнил журналисту, что студенты ВолГУ, проживавшие в общежитии и возмущенные плохими условия жилья, в знак протеста перекрывали Вторую продольную магистраль. «Я уверен, что руководство ВолГУ не хочет эскалации конфликта и по мирному урегулирует эту ситуацию», - предупредил ректорат Роман Мельниченко.

«Хозяин общежития, то есть вуз, при заселении студентов в общежитие должен составить с ними договор найма жилого помещения (статья 674 Гражданского кодекса РФ). Надеюсь, студенты ВолГУ подписывали такой договор. Чтобы выселить студента из общежития, нужна довольно веская причина. И капитальный ремонт здания общежития может быть такой причиной», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Сергей Иващенко.

По его словам, если студенты считают, что их права, как съемщиков комнат, нарушены, они, согласно Федеральному закону №2300-1 "О защите прав потребителей" имеют право обратиться в государственные надзорные органы — в прокуратуру или в Роспотребнадзор и затем в суд. «Информацию о том, как писать жалобы и в какие сроки они рассматриваются, можно найти в статье 42.3 этого закона. Скорее всего, понадобятся следующие документы: правила и регламент общежития, утвержденные учебным заведением или администрацией общежития, протоколы и объективные свидетельства о совершенных администрацией нарушениях», - сказал юрист.

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