Роман Мельниченко освобожден из спецприемника в Волгограде

07 сентября 2024, 18:49

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Бывший преподаватель университета Роман Мельниченко вышел на свободу после трех суток ареста в волгоградском спецприемнике. Поводом для обвинения в неповиновении полицейским силовики назвали отказ показать паспорт, сообщил он.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября стало известно, что экс-преподаватель Волгоградского госуниверситета, эксперт в области международного права Роман Мельниченко арестован на трое суток по обвинению в неповиновении полицейским, а также оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Сегодня в 14.20 мск Роман Мельниченко вышел из спецприемника УВД Волгограда, где отбывал административный арест. Он рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что был задержан утром 4 сентября на выходе из подъезда своего дома.

По словам Мельниченко, к нему подошли два оперативника - как позже выяснилось, сотрудники Центра «Э» - и после недолгого общения отвезли его в райотдел полиции. Просили ли они предъявить паспорт, Роман Мельниченко, по его словам, не помнит.

Якобы под русскими я имел в виду бойцов российской армии, а под украинцами — мирных жителей

"Там (в отделе полиции) мне предъявили обвинения в нарушении административного кодекса. Якобы я в своих высказываниях одному из СМИ дискредитировал Вооруженные силы страны. В интервью я сказал такую фразу: «Русские обстреливают украинцев дронами». Якобы под русскими я имел в виду бойцов российской армии, а под украинцами - мирных жителей. Я сказал, что мне нужен эксперт-лингвист, так как в этой фразе не имел в виду того, что мне предъявили в обвинении. В том же РОВД меня обвинили еще и в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции при задержании. Сказали, что я отказался показать паспорт", - рассказал Мельниченко.

Первую ночь он провел в камере для задержанных. «Условия пыточные. Маленькая камера 2 на 4 метра. Лавки, на которых невозможно спать. Соседи - люди без определенного места жительства, с соответствующим запахом. Чтобы в туалет сходить, нужно долго стучать в дверь, чтобы услышали», - рассказал он.

Утром 5 сентября Мельниченко доставили в суд Советского района, так как в этом районе его задержали. Там судья предъявила ему обвинение в неповиновении полиции и назначила наказание в виде трех суток ареста. Во время заседания, по мнению Мельниченко, судья давала ему "оценки явно националистического характера". "Так как я приветствовал ее на украинском языке", - пояснил он.

Сотрудники нормально ко мне отнеслись. Проявили сочувствие

После суда Мельниченко вновь доставили в РОВД и там распределили в спецприемник Волгограда, расположенный в Жилгородке. «На самом деле мне повезло, так как почти всех, кого распределяли в тот день, поместили в спецприемник города Волжского, который находится при тюрьме. Там условия намного хуже. В волгоградском же спецприемнике меня поместили в двухместную камеру. Условия, конечно, шокирующие, но приемлемые. Три раза кормили. Первую ночь провел один, на вторую привели сокамерника - вполне адекватного человека. Сотрудники нормально ко мне отнеслись. Проявили сочувствие», - рассказал Роман Мельниченко.

Утром 6 сентября Мельниченко доставили в Центральный райсуд Волгограда на заседание по административному делу о дискредитации вооруженных сил. Эксперт-лингвист заявил, что усмотрел в слове «русские» российские вооруженные силы, а в слове «украинцы» - мирных жителей. Судья признала Мельниченко виновным и назначила ему штраф в 30 тысяч рублей.

«Напишу жалобу в квалификационную комиссию на судью, так как судья произносила в мой адрес в процессе оценочные суждения националистического характера. Содержание в спецприемнике оспаривать не буду, так как отсидел весь назначенный срок. По поводу дискредитации. Я на суде признал вину. Нужно быть аккуратнее в своих высказываниях на политические темы, чтобы избежать подобных трактовок. Тем более, что повторное наказание по подобному обвинению может закончиться для меня уголовным преследованием», - сказал Роман Мельниченко.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Юрист Сергей Иващенко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что формальных нарушений в задержании и аресте Романа Мельниченко не увидел. Но доказать незаконность задержания практически невозможно, подчеркнул он.

"Вести видео- и аудиосъемку во время задержания либо невозможно, либо не разрешено. Съемочная группа за человеком тоже не следует, а исследовать записи камер видеонаблюдения проверяющая сторона и следствие потом по вашему заявлению, как показывает практика, тоже не будут. Так что условия для произвола самые хорошие", - сказал Сергей Иващенко.

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