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09:54, 17 августа 2026

50 семей вынужденных переселенцев вернулись в Ходжавенский и Шушинский районы

Возвращение переселенцев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В села Ходжавенского и Шушинского районов сегодня вернулись более 220 членов семей вынужденных переселенцев.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля в села Ходжавенского и Шушинского районов вернулись 210 членов азербайджанских семей, покинувшие эти населенные пункты во время карабахского конфликта.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Сегодня в села, расположенные в бывшей зоне карабахского конфликта переселились семьи, ранее временно размещенные в различных регионах Азербайджана – главным образом в общежитиях, санаториях и административных зданиях, передал Report.az.

В село Гузейхырман Ходжавендского района переселились 18 семей в общем количестве 82 человека), в село Гюнейхырман 21 семья, общим количеством 103 человека, а в село Кичик Галадереси Шушинского района – 11 семей, общим количеством 39 человек, сообщило сегодня агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что взятие в ноябре 2020 года азербайджанскими войсками Шуши стало ключевым событием обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, а 28 сентября 2023 года был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). С 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратил своё существование.

Вернувшиеся в Карабах жители Азербайджана ранее рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Переселенцы отмечали улучшение условий жизни, хотя проблемы с трудоустройством и инфраструктурой сохранялись.

В ноябре 2023 года, вскоре после завершения боевых действий, власти Азербайджана заявили о намерении до конца 2026 года вернуть в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей, или 140 тысяч человек. В регионе строятся дороги, энергетические объекты и жилье, однако темпы переселения сдерживаются минной опасностью, дефицитом рабочих мест и нерешенными вопросами землепользования, отметили в апреле текущего года аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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