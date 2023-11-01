Политологи в Баку и Ереване поспорили о вероятности подписания мирного договора

01 ноября 2023, 04:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После взятия под контроль территории Нагорного Карабаха у Азербайджана нет причин вести военные действия против Армении, заявил Мехман Алиев, комментируя слова Никола Пашиняна о согласовании принципов для подписания мирного договора. Ереван готов вести переговоры с Баку о границе и региональных коммуникациях, отметил Тогрул Джуварлы. Озвученные премьером принципы не могут стать предпосылкой для подписания мирного договора, считает Акоп Бадалян. Азербайджан найдет повод для эскалации, полагает Андриас Гукасян.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

4 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. Он назвал три основных принципа для заключения мира, зафиксированные в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля после встречи в Брюсселе, отметив, что азербайджанские чиновники не подтверждают приверженность им. 26 октября Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут заключить в ближайшие месяцы.

Риски военных действий за Зангезурский коридор фактически устранены и без заявления Никола Пашиняна, сказал 31 октября корреспонденту "Кавказского узла" директор информационного агентства Turan Мехман Алиев, комментируя заявление премьер-министра Армении, который назвал в числе трех основных принципов для подписания мирного договора открытие региональных коммуникаций.

«После того, как Азербайджан по итогам антитеррористической операции 19-20 сентября полностью восстановил суверенитет над всеми своими территориями, для Баку уже нет каких-либо причин вести военные действия против Армении, тем более на ее территории. Это для Азербайджана ни к чему, это приведет только к проблемам для Баку на международной арене», - сказал Алиев.

Что касается открытия транспортного сообщения из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику (НАР), то, по словам Алиева, Баку предпочел военному пути решения конфликта использование альтернативного маршрута через Иран. «Зангезурский коридор для Армении важен не менее, чем для Азербайджана и даже больше, поскольку она в таком случае выходит из регионального тупика и получает железнодорожное сообщение как с Ираном, так и с Россией», - отметил Алиев.

Он рассматривает последнее заявление Пашиняна, как месседж о том, что Армения не отказывается от транспортного сообщения через Зангезур (имеется в виду Сюникская область Армении, - прим. «Кавказского узла»). «Возможно, на позицию Еревана повлияло начало реальных действий Азербайджаном и Ираном по строительству альтернативного маршрута в НАР через ИРИ параллельно предполагаемому Зангезурскому коридору. В начале октября стороны заложили фундамент автомобильного моста через реку Араз, который должен стать началом дороги в Нахичевань через Иран. В Армении поняли, что они могут вовсе упустить важный региональный проект, который потенциально может стать частью глобальных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Юг-Запад"», - отметил Алиев.

Что касается заявления Пашиняна о том, что открытие региональных транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией должно произойти «на основе взаимного уважения законодательств обеих стран и по принципу суверенитета и справедливости", то, по мнению Алиева, этот месседж больше адресован России, нежели Азербайджану. «Главное беспокойство Армении – кто будет обеспечивать контроль (таможенный, пограничный контроль, контроль за безопасностью) на транспортных коммуникациях через Зангезур. В Ереване даже отвергают термин «коридор», усматривая в нем обязательность экстерриториальности коммуникаций. Для Азербайджана данный вопрос уже не имеет принципиального значения. Это на первых порах после войны 2020 года Баку настаивал на одинаковом статусе Лачинского и Зангезурского коридоров, то есть беспрепятственном пропуске через обоих коридоров людей, транспортных средств и грузов. Сейчас, когда Лачинского коридора не существует, для Азербайджана нет никакой разницы, кто будет охранять и контролировать дороги через Армению. Для Армении же это принципиально. С одной стороны, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года безопасность коммуникаций между западными районами Азербайджана и НАР должны обеспечивать погранвойска ФСБ России. С другой стороны, российские пограничники охраняют границы Армении с Ираном и территория в радиусе пяти километров от линии границы находится под их контролем. Как раз именно в эту пятикилометровую зону попадают транспортные коммуникации Зангезурского коридора. Армения видит в этом угрозу своему суверенитету и считает недопустимыми варианты решения вопроса, ущемляющие ее права», - отметил Алиев.

По поводу заявления Пашиняна о том, что делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Арменией должна осуществляться в соответствии с принципами Алма-Атинской декларации от 1991 года аналитик отметил, что «это подразумевает взаимное признание обоими республиками целостности друг друга в их административных границах на момент распада СССР». «В этом вопросе между Баку и Ереваном нет серьезных разногласий. Остается нерешенными вопросы возвращения анклавных и полуанклавных территорий. Армения контролирует сейчас восемь сел Азербайджана: одно Нахичеванской автономной Республики и семь Газахского района. Под контролем Азербайджана находится одно село – Башкенд (армянское название Арцвашен, - прим. «Кавказского узла»), которое оказалось внутри Гядабейского района. Если стороны признают Алма-атинскую декларацию отправным документом для делимитации, то по картам СССР они могут определить границы двух стран. При этом анклавные и полуанклавные территории должны быть либо возвращены, либо частично обменены таким образом, чтобы общая площадь республик оставалась бы такой же, как и на момент распада СССР. В общем и на других участках могут быть взаимные обмены по обоюдному согласию. То есть линия границы может быть несколько подкорректирована», - сказал Мехман Алиев.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает, что приверженность Баку и Еревана принципам Алма-атинской декларации предполагает делимитацию границы на основе линии административного размежевания бывших Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

«Бывшая административная граница между двумя республиками теперь станет межгосударственной. Конечно, линия может быть несколько видоизменена, но по обоюдному согласию. В последнее время, судя по заявлениям официальных лиц Армении, они готовы обсуждать вопрос об анклавах. Если стороны достигнут принципиального согласия, то на земле провести демаркацию на основе карт времен СССР будет не сложно», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

В заявлении Пашиняна о разблокировке региональных коммуникаций, в частности Зангезурского коридора, аналитик увидел «постепенную подготовку армянского общества к реализации этого проекта». «Несмотря на очевидную выгодность этого транспортного проекта для Армении, поскольку он открывает ей возможности для железнодорожного сообщения с Ираном и Россией, а также превращает ее в транзитную страну, коридор воспринимается в армянском обществе негативно. Многие в Армении в этом проекте видят соединение в «одном поясе Азербайджана и Турции» и полагают, что этот фактор будет Баку и Анкарой использоваться против армянского народа. Хотя это абсолютно неверное суждение. Армения географически и так зажата, как сэндвич, между Азербайджаном и Турцией, но оба государства не имеют территориальных притязаний к ней. Но Пашинян понимает, что запуск транспортных коммуникаций через Зангезур сулит Армении большие экономические выгоды. Поэтому он постепенно дает понять обществу, что открытие региональных коммуникаций является одним из условий мирного соглашения, наряду со взаимным признанием территориальной целостности и делимитации границы на основе Алма-атинской декларации и выгодной опцией для Армении», - отметил Джуварлы.

На его взгляд, высказывания Пашиняна подтверждают готовность Еревана реализовывать проект Зангезурского коридора. «Не случайно Пашинян отметил, что открытие коммуникаций должно быть по принципу «суверенитета», нарушение этого принципа Ереван беспокоит именно относительно дорог через Зангезур. Этим заявлением Пашинян дает Азербайджану понять, что Армения не отказывается от проекта. И, в то же время, Пашинян посылает месседж России, что она готова к реализации проекта только на условиях собственного суверенного контроля. Это вполне устраивает Азербайджана. И если Ереван добьется обеспечения собственного контроля над дорогой, то Баку не будет возражать. Взаимные гарантии безопасности будут решаться самим маршрутом – азербайджанские грузы будут проходить по Армении, а армянские грузы – через Нахичевань. Как только одна сторона будет создавать проблемы, как другая может ответить зеркально», - сказал Джуварлы.

Он считает, что Азербайджану коммуникации через Армению более выгодны в политическом плане, через Иран. «Исламская республика - непредсказуемый и сложный партнер как в политике, так и экономике. Иран уже много лет никак не решит вопрос с финансированием отрезка железной дороги из Решта в Астару, чтобы замкнуть коридор Север-Юг через Азербайджан. И сейчас также не ясно, будет ли он финансировать строительство участков на своей территории. Да и политически Иран может в любой момент в угоду своим интересам создавать проблемы в перевозках. Армения же, стремящаяся к диверсификации своей внешней политики и сближению с Западом, искусственных проблем не станет создавать. Тем более что сама заинтересована в наращивании грузоперевозок», - отметил Джуварлы.

Еще одним фактором, способствующим согласию Армении на Зангезурский коридор, на его взгляд, являются «экономический интерес» Еревана. «Все еще остается в силе предложение ЕС выделить Армении финансовую помощь на 2,3 миллиарда долларов. Одним из направлений финансирования как раз является развитие коммуникаций через Зангезур, то есть Сюникскую область Армении», - отметил Джуварлы.

Политологи в Ереване оценили риски обострение отношений с Баку

Признание территориальной целостности друг друга априори не может быть решением проблемы, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Акоп Бадалян. По его словам, документальные гарантии не могут сдержать или снизить риски эскалации.

«Риски можно сдержать только при балансе сил двух уровней. Первый – микроуровень, когда соблюден баланс сил между Арменией и Азербайджаном. Второй – макроуровень, когда силовые центры договариваются между собой и выступают гарантами стабильности в регионе. В отсутствии одного из двух этих факторов нет никаких гарантий, что Баку не попытается силовым путем решить проблемы», - предположил он.

Кроме того, пока не решена проблема делимитации и демаркации, Азербайджан всегда найдет причину и повод для эскалации, добавил Бадалян. «Принципы, озвученные армянским премьером, не могут стать предпосылкой подписания мирного договора. В Ереване это понимают и, делая заявления, армянская сторона пытается выглядеть конструктивной, стремясь не дать повода для эскалации», - пояснил политобозреватель.

Он напомнил, что в Алма-атинской декларации определен принцип определения границ между бывшими советскими республиками согласно административным делениям СССР. «Но даже эта декларация не способна отразить сущность проблемы. У Азербайджана свои представления о границах, у Армении – свои. Складывается ситуация, когда нерешенная проблема может стать поводом для эскалации в любое время», - подчеркнул Бадалян.

Он также напомнил, что третий принцип, который озвучил Пашинян, это принцип об открытии всех региональных коммуникаций, который демонстрирует готовность Армении предоставить дорогу из Азербайджана в Нахичевань. «Но дорога может быть только под юрисдикцией Армении, о чем неоднократно открыто заявляла армянская сторона. И в Армении понимают, что эти заявления несущественны для силовых центров. Для них задача не в том, будет ли дорога проходить по суверенной территории Армении или коридор будет экстерриториальным. Для них задача в логистике – кому достанется геополитический и геоэкономический контроль над этой дорогой. И этот вопрос усложняет решение вопроса коммуникаций», - полагает политобозреватель.

По его мнению, Россия желает контролировать грузоперевозки по дороге через Сюник и не хочет экстерриториального коридора через Армению. «Этого хотят Турция и Азербайджан. Для Кремля важен контроль. Иран поставил задачу – либо дорогу проходит под российским контролем, либо они должны ее контролировать. Когда Иран заявляет, что армяно-иранская границ не может измениться, он имеет в виду, что на границе должны оставаться российские пограничники (согласно договору охрану армяно-иранской границы осуществляет Россия – прим. «Кавказский узел»). Иран видит в этом гарантии, что в Армении не будет ни турецкого, ни западного доминирования. Задача Запада - вытеснить Россию и Иран. Запад хочет посредством Турции обеспечить влияние. Турция зависима от Запада, без которого потенциала Турции недостаточно, чтобы стать игроком в регионе. К тому же Запад не против, чтобы дорога была под юрисдикцией Армении, так как для них важно, чтобы там не было ни российского, ни иранского влияния», - заключил Бадалян.

Политолог Андриас Гукасян считает, что Азербайджан не намерен заключать мирный договор с Арменией.

«Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что проведет границу так, как посчитает нужным. Азербайджан не признает территориальную целостность Армении и хочет силой забрать порядка двух тысяч квадратных километров. В Баку считают, что Армения должна быть не 29,8 тысячи кв км, а 27,5 тысячи кв км. Поэтому есть достаточно оснований полагать, что риски эскалации достаточно высоки», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В то же время политолог исключил, что Азербайджан пойдет на силовое открытие дороги в Нахичевань. «Азербайджан озвучил свои территориальные претензии и намерен использовать их, как повод для начала войны», - отметил Гукасян.

По его словам, Алма-атинская декларация представляет документ, в котором закрепили распад СССР. «Эта декларация определяет границы новых государств, образованных на месте СССР. Декларация символизирует прекращение СССР, что Россия будет продолжателем СССР на международной арене, а бывшие союзные республики заключат между собой договор СНГ. При этом Азербайджан взял на себя обязательство уважать право населения Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение в границах НКАО. Потому что это право обеспечивалось советским законодательством, и новое государство не могло отрицать это право», - пояснил он.

Как бы то ни было, руководители 11 союзных республик, которые подписали декларацию, не обладали полномочиями о роспуске СССР, подчеркнул политолог. «Это, по сути, был государственный переворот. И это факт, который умалчивают, когда говорят об Алма-атинской декларации», - отметил он.

По его словам, Армения всегда выступала за открытие региональных коммуникаций по принципу взаимности. «Армянские власти всегда выражали готовность дать дорогу через Сюник. Даже называли пункты, где должны были быть установлены КПП. Однако речи об экстерриториальном коридоре никогда не было», - заключил Гукасян.

Несмотря на заявленный прогресс, по ключевым вопросам позиции Азербайджана и Армении являются диаметрально противоположными, что ставит под сомнение подписание мирного договора в обозримом будущем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.